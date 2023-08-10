Пётр Петровский: ни одна страна коллективного Запада не хочет окончания СВО

Петр Петровский, политолог:

Президент Беларуси максимально сильно вовлечен в формирование нового миропорядка – миропорядка без колонизации. И он про это говорил. Я напомню его предложение на саммите ЕАЭС в Бишкеке в прошлом году, где он сказал, что нужно создать платформу ЕАЭС, ШОС, БРИКС, и она должна заменить даже в чем-то ООН, которая не работает. А почему это важно? Давай посмотрим. Страны Запада, кроме, наверное, Венгрии, в чем-то Австрии, – ни одна из них не хочет окончания конфликта в Украине. Для них это экзистенциальная война за сохранение тех остатков однополярного колонизаторского мира.

Что мы видим с другой стороны? Страны коллективного Востока? Бразилия, Саудовская Аравия, Китай, Индия, ЮАР, Иран. Все хотят, чтобы война закончилась, решить вопрос того кризиса международных отношений, который произошел. То есть совершенно разные позиции. Эти за мир, эти за справедливые международные отношения – коллективный Восток, а коллективный Запад за навязывание всему миру вот этих своих незаконных, античеловеческих условий. То есть бомбить Югославию 2.0 какую-нибудь, найти страну и разбомбить, уничтожить. Но я думаю, что у них это не получится. Потому что мировая ситуация международных отношений уровня 1991-2007 года и международные отношения теперь – это совершенно разные виды международных отношений.

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