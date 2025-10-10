Одно из лучших мест для отдыха и восстановления здоровья – несколько причин побывать в санатории «Ружанский»

Санаторий «Ружанский» давно зарекомендовал себя как одно из лучших мест для отдыха и восстановления здоровья. Ежегодно учреждение не только обновляет свои услуги, но и внедряет инновационные подходы. О том, чем отличился 2025 год поговорили с гостями. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Владимир Карпечкин, директор ОАО «Санаторий «Ружанский» и Наталья Нашилова, начальник управления маркетинга ОАО «Санаторий «Ружанский». Юрий Царев, ведущий:

Санатории бывают разные, а «Ружанский» такой один. Каждый раз, когда вы приходите в нашу студию, приходите с определенными новостями, которые говорят о том, что «Ружанский» постоянно развивается, не стоит на месте, совершенствуется. Я так полагаю, что повод для сегодняшней встречи как раз таки очередной приятный сюрприз, который «Ружанский» подготовил своим посетителям, клиентам.

Владимир Карпечкин, директор ОАО «Санаторий «Ружанский»:

2025 год – знаковый для предприятия. Так получилось, что в этом году по сути наш санаторий переживает второе рождение. Мы завершили в этом году основные пять этапов модернизации предприятия. Что особо знаково, что в Год благоустройства фактически «Ружанский» обновился коренным образом. Мы провели пять этапов модернизации – это модернизации питания, лечебной базы, SPA-комплекса, инфраструктуры территории и номерного фонда.

Владимир Карпечкин:

В Год благоустройства мы очень серьезно поработали по территории. В этом году открыли домик-музей – резиденцию белорусской Снегурочки. Все знают, что Беловежская пуща – родина нашего Деда Мороза, но мало кто знает, что Ружа Хутар местечко – родина нашей белорусской Снегурочки. Теперь у нее появилась официальная резиденция.

Владимир Карпечкин:

Ключевым фрагментом на территории в этом году явилось открытие лаунж-зоны из четырех бассейнов. Могу с ответственностью заявить, что еще в республике ни у одного санатория нет такой площадки. Фактически это получился такой аналог турецких, египетских отелей, когда эти бассейны, кафешка, рекреации, какие-то зоны… Юрий Царев:

Это все на территории пущи? Владимир Карпечкин:

Да. Ольга Бурлакова, ведущая:

Бассейны с подогревом? Владимир Карпечкин:

Да, бассейны, конечно, с подогревом. Также на территории появились многочисленные архитектурные формы, появилась новая детская игровая площадка. Поэтому Год благоустройства мы завершаем достойно. В этом году мы завершили модернизацию лечебной базы. Сегодня практически все свободные площади в санатории заняты новейшим современным медицинским оборудованием.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Можно о лечебной базе немножко подробнее? Потому что, конечно же, в первую очередь люди, помимо того, чтобы просто отдохнуть, приедут в «Ружанский» для того, чтобы оздоровиться. Какие услуги от профессионалов они могут получить? Владимир Карпечкин:

Детализировать просто невозможно. Оборудования закуплено очень много. Я хочу сказать одно, что развивая лечебную базу, сегодня «Ружанский» превратился в современный реабилитационный центр. Здесь, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Когда была пандемия коронавируса, мы поняли для себя и восприняли особенно тот посыл Президента, когда он сказал, что люди должны лечиться в системе здравоохранения. Проходить реабилитацию, восстановление на базе санаториев. Мы одними из первых в республике получили лицензию на реабилитологию. Сначала это были заболевания бронхолегочной системы, дальше опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистая система, эндокринология, педиатрия – фактически «Ружанский» превратился в многопрофильный реабилитационный центр. Поэтому говорить конкретно про оборудование – лучше, чтобы сэкономить время, порекомендую нашим потенциальным гостям ознакомиться на нашем сайте с теми программами, которые мы сегодня предлагаем.

Владимир Карпечкин:

В этом году практически завершена модернизация организации питания. Мы отремонтировали пищеблок, провели ремонт основного зала. Мы окончательно сделали выбор в сторону шведского стола. Появилась открытая кухня, появился прямо в зале фитобар. Раньше он был отдельно, теперь можно, принимая пищу, запивать лечебными... Юрий Царев:

Смузи? Владимир Карпечкин:

Да, совершенно верно. Но тем не менее мы сохранили заказное меню. У нас остался все-таки банкетный зал диетического питания, где наши гости могут питаться по индивидуальной программе. Также работает к услугам наших гостей кафе замечательное ресторанного типа «Панства хмелю».

Владимир Карпечкин:

В этом году мы уже отремонтировали более 50 % номерного фонда. Этот процесс, наверное, все-таки можно сказать, что бесконечный, потому что номера постоянно обновляются. Те номера, которые мы сделали, условно говоря, семь лет назад уже начинаем ремонтировать. То есть этот процесс нацелен на то сегодня у нас в санатории, чтобы не было двух одинаковых номеров, чтобы гости, приезжая к нам, каждый раз попадали в новую для себя историю, чтобы не приедался «Ружанский». Конечно, основная задача – это повышение комфортности номерного фонда. Появляются кондиционеры, стиральные машины, микроволновочки. В общем-то номера должны быть уютными. Люди, приезжая к нам на отдых, должны чувствовать в номере себя как дома. Ольга Бурлакова:

Не могу не задать вопрос, который интересует всех девушек и женщин в первую очередь. Расскажите про свой чудесный SPA. Это же самый лучший отдых для любого человека, мне кажется.

Владимир Карпечкин:

Да, SPA – это одно из больших направлений нашего предприятия. То есть отдельно реабилитация, отдельно санаторно-курортное лечение и отдельно SPA-услуги. Сегодня SPA-зона нашего предприятия представлена двенадцатью саунами и банями, девятью бассейнами, четырьмя джакузи, одно из которых под открытым небом. Четыре бассейна, как я говорил, тоже находятся на открытом воздухе. Почему столько много можно спросить саун и бань? Для того, чтобы удовлетворить запросы наших клиентов. Кто-то любит пожарче, кто-то любит попрохладнее. Кто-то любит хамам, кто-то любит японскую сауну, она у нас есть. Есть баня с веником, есть баня на дровах. То есть выбор саун и бань очень большой для того, чтобы угодить всем нашим клиентам. Есть снегогенератор. По зоне находятся массажные два салона. Имеется тренажерный зал площадью более 500 квадратных метров, кстати, укомплектованный современным новейшим тренажерным оборудованием. Юрий Царев:

То есть полкилометра тренажеров? Владимир Карпечкин:

Полкилометра тренажеров, совершенно верно. Поэтому, конечно, SPA-направление – это то, что мы постоянно развиваем. Но можно сегодня с уверенностью сказать, что мы проделали большую работу. Наша SPA санатория «Ружанский» не имеет аналогов в других санаториях. Юрий Царев:

Что касается логистики и трансфера, скажите, как это все благоустроено? Я специально говорю слово «благоустроено», потому что у нас Год благоустройства и это не просто какая-то такая транспортная схема.

Наталья Нашилова, начальник управления маркетинга ОАО «Санаторий «Ружанский»:

Санаторий «Ружанский» имеет очень хорошую транспортную логистику. Мы находимся вблизи трассы М1 Москва - Брест, также возле крупных железнодорожных узлов – это Слоним, Барановичи, Ивацевичи. Также у нас есть услуга трансфера. То есть наши гости при бронировании путевки говорят, что им нужна данная услуга, мы ее оказываем. У нас свой замечательный автопарк. Мы можем забрать наших гостей из любой точки нашей страны.

Наталья Нашилова:

Но мы также понимаем, что наши жители, гости все-таки более мобильные. У большинства наших гостей есть свой автотранспорт. По этому поводу тоже не нужно волноваться. В «Ружанском» есть несколько автостоянок охраняемых, платных. Поэтому где оставить свой автомобиль, тоже в «Ружанском» не будет никаких проблем. Илья Нечаев, ведущий:

Давайте поговорим о ценах. Как будто бы немножко страшно даже стало. Может быть, какие-то есть скидки, акции в ближайшее время? Может быть, для таких, как я, с детьми, товарищами? Наталья Нашилова:

Конечно. Санаторий «Ружанский» проводит социально ориентированную ценовую стратегию. Мы доступны для всех категорий наших граждан. Стоимость у нас начинается от 150 рублей в сутки, куда входят проживание, пятиразовое питание, посещение уникального SPA-комплекса, культурно-развлекательная программа, а также несколько медицинских услуг. Санаторий «Ружанский» также реализует различные виды путевок – это тур выходного дня, путевка Wellness, путевка-реабилитация, путевка на оздоровление, куда не входят медицинские услуги, но их можно приобрести по отдельному прейскуранту. Что касается скидок, мы уже заканчиваем продажу осени. Но не забываем, что у нас впереди зима и весна, когда наступает период самых высоких скидок для наших гостей. Скидки предоставляются пенсионерам, детям, медицинским работникам и членам их семьи. Скидка будет составлять в размере 20 %.

Ольга Бурлакова:

Нельзя не задать вопрос про предстоящий праздник. Новый год всегда в «Ружанском» отмечается ярко и масштабно. Всего лишь два с половиной месяца остается. Вы уже готовитесь? Владимир Карпечкин:

Да, уже надо говорить про Новый год с точки зрения планирования. Уже сегодня тем людям, которые хотят встретить новогодние праздники в «Ружанском», надо об этом подумать. Что касается новогодней программы, конечно, я начал рассказывать про Снегурочку. Новый год и Ружанский — это, наверное, одно целое. Мне кажется, лучше, чем в «Ружанском», встретить Новый год нельзя нигде. Уже начиная с ноября месяца санаторий начинает преображаться под новогоднюю тематику. Более ста елок новогодних зажигается в санатории. Украшается санаторий очень красиво – территория санатория. Многие гости нас называют белорусский Лас-Вегас, потому что очень много подсветки. В Новый год мы включаем все по максимуму. Мне кажется, наш санаторий становится виден из космоса. Меняется сама жизнь в санатории. Все мероприятия культурно-развлекательные, досуговые посвящаются новогодней тематике. Это Новый год, старый Новый год, Рождество православное, Рождество католическое, Коляды, Масленица. Все абсолютно посвящено новогодней тематике. Декабрь, январь предприятие живет в предновогодней и посленовогодней атмосфере.