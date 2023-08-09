Гендиректор Нацбиблиотеки: ощущение славянства, общего духа всегда было характерно для нашего Президента

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Ощущение славянства, общего духа всегда было характерно для нашего Президента. Это не только риторика и дела. Вот в чем проявление? Мне даже не хотелось бы сказать слово «визит», Александр Лукашенко в Белграде, 1999 год. Все это помнят. Но если бы это не была славянская земля, если бы это не был братский народ, полетел бы туда наш Президент? Да, наверное, при каких-то обстоятельствах. Но вот это ощущение единства, оно ведь все равно остается. Сколько нас пытаются натравить друг на друга, растащить: одни католики, вторые православные, там Евросоюз, НАТО, Австро-Венгрия, до этого Германская империя. Главное было не допустить возникновения здесь центра силы. Да и поляки те же. Послушайте, ну, если бы они забыли какие-то свои реальные, были они, что тут греха таить, и надуманные обиды. Но они бы ведь в дружбе с Беларусью и Россией были сильнее. Уж про Украину-то не говорю.

Читайте также:

Вадим Гигин – Западу: быстрее заключайте мир, иначе придётся заключать капитуляцию

«Они до нас не доходят». Участник СВО рассказал, что из себя представляют ВСУ

Как в Донбассе идут дела с уборочной кампанией? Рассказал командир интернациональной бригады «Пятнашка»