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Гендиректор Нацбиблиотеки: ощущение славянства, общего духа всегда было характерно для нашего Президента

09 августа 2023 19:05
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим заседания штаба патриотических сил Беларуси и последние новости политики. В гостях генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.

Гендиректор Нацбиблиотеки: ощущение славянства, общего духа всегда было характерно для нашего Президента-1

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:
Ощущение славянства, общего духа всегда было характерно для нашего Президента. Это не только риторика и дела. Вот в чем проявление? Мне даже не хотелось бы сказать слово «визит», Александр Лукашенко в Белграде, 1999 год. Все это помнят. Но если бы это не была славянская земля, если бы это не был братский народ, полетел бы туда наш Президент? Да, наверное, при каких-то обстоятельствах. Но вот это ощущение единства, оно ведь все равно остается. Сколько нас пытаются натравить друг на друга, растащить: одни католики, вторые православные, там Евросоюз, НАТО, Австро-Венгрия, до этого Германская империя. Главное было не допустить возникновения здесь центра силы. Да и поляки те же. Послушайте, ну, если бы они забыли какие-то свои реальные, были они, что тут греха таить, и надуманные обиды. Но они бы ведь в дружбе с Беларусью и Россией были сильнее. Уж про Украину-то не говорю.

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# Международное сотрудничество # общество # Вадим Гигин # Фотофакт

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