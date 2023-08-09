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Гигин про беглых: они пытаются вести борьбу против Беларуси на основании польского законодательства

09 августа 2023 19:51
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим заседания штаба патриотических сил Беларуси и последние новости политики. В гостях генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.

Гигин про беглых: они пытаются вести борьбу против Беларуси на основании польского законодательства-1

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:
Ты предаешь Родину. Ты пытаешься участвовать в процессе по ее развалу. Затем бежишь. Ты отрицаешь свою страну. Ты отказываешься от своей самости. Ты принимаешь иную культуру. Ты становишься человеком второго разряда, второго сорта. Нельзя попасть в чужую культуру и стать равным. Это очень редко бывает. Очень редко. Как правило, этого добиваются люди, которые не отрицают себя. Вот мы следили за их скандалами, у них какие-то рейдеры захватывают центры друг у друга. Смотрите, как они апеллируют польским законодательством. Они пытаются вести борьбу против Беларуси на основании польского законодательства. Они жонглируют этими польскими юридическими терминами. Они стали напоминать эмигрантов, которые живут в Штатах.

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# Международная политика # общество # Вадим Гигин # Фотофакт

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