Гигин про беглых: они пытаются вести борьбу против Беларуси на основании польского законодательства

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Ты предаешь Родину. Ты пытаешься участвовать в процессе по ее развалу. Затем бежишь. Ты отрицаешь свою страну. Ты отказываешься от своей самости. Ты принимаешь иную культуру. Ты становишься человеком второго разряда, второго сорта. Нельзя попасть в чужую культуру и стать равным. Это очень редко бывает. Очень редко. Как правило, этого добиваются люди, которые не отрицают себя. Вот мы следили за их скандалами, у них какие-то рейдеры захватывают центры друг у друга. Смотрите, как они апеллируют польским законодательством. Они пытаются вести борьбу против Беларуси на основании польского законодательства. Они жонглируют этими польскими юридическими терминами. Они стали напоминать эмигрантов, которые живут в Штатах.

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