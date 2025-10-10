В армии Польши обнаружилась глобальная проблема – массовое ожирение солдат

Раз, два, три… Еще одно отжимание за пирожок вчерашний. Именно так начнут тренировать польскую армию, которая, похоже, стремительно теряет физическую форму. Согласно данным исследования местных медиков, теперь главный противник войска польского вовсе не враги у границ, а лишний вес тех, кто обеспечивает спокойный сон граждан, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 58 % польских солдат старше 50 лет страдают ожирением, в то время как молодняк дружит с высоким холестерином и гипертонией. Не радует и статистика вредных привычек: почти половина военных курят и это худший показатель среди всех стран Альянса. Нелепо, на этом фоне выглядят мечты Польши о самой мощной и боеспособной армии ЕС. Но, похоже, прежде чем наращивать численность до 300 тысяч бойцов, стоило бы уменьшить хотя бы размер армейских поясов.

Министр обороны пообещал, что солдат отправят на специальные тренировки. Как и разобраться с лишними калориями и нездоровой едой. Этим озаботились, к слову, и в Брюсселе. Еврокомиссар по вопросам здравоохранения предложил ввести двойной налог на вредную пищу. Чипсы, фастфуд, сладости – все то, что так щедро снабжает армии и офисы континента калориями, теперь может вдарить не только по желудку, но и по кошельку. Впрочем, кто знает, может, именно фискальные меры станут самым эффективным способом вернуть профессионалов польской армии в стройные ряды.