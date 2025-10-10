Председатель Совета Республики провела встречу с госсекретарём Союзного государства

Вновь к интеграционному формату – в данном случае тандему Минска и Москвы. Широкий спектр вопросов белорусско-российского взаимодействия обсудили сегодня, 10 октября, в столице нашей страны. Председатель Совета Республики встретилась с госсекретарем Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в проработке основные векторы на ближайшие несколько лет. И тут важно выстроить план практически по всем отраслям экономики. Также в ходе встречи особое внимание уделили теме научно-технических программ в рамках Союзного государства. Как подчеркнул госсекретарь, Беларусь в этом направлении делает успешные шаги.

Практически все интеграционные проекты нашли свое применение в нашей стране. Особенно высокие результаты наблюдаются в области здравоохранения. Отмечено, что Беларусь сегодня в числе лидеров по медицинскому туризму.

Сергей Глазьев, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Реализована была программа ДНК-идентификации, которая позволяет сегодня в Беларуси развернуть широкий спектр услуг по диагностике генетически обусловленных болезней. Также Беларусь стала, наверное, лидером в мире по применению стволовых клеток, в том числе по разработке методик их применения.