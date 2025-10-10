Председатель Совета Республики провела встречу с госсекретарём Союзного государства
Вновь к интеграционному формату – в данном случае тандему Минска и Москвы. Широкий спектр вопросов белорусско-российского взаимодействия обсудили сегодня, 10 октября, в столице нашей страны. Председатель Совета Республики встретилась с госсекретарем Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас в проработке основные векторы на ближайшие несколько лет. И тут важно выстроить план практически по всем отраслям экономики. Также в ходе встречи особое внимание уделили теме научно-технических программ в рамках Союзного государства. Как подчеркнул госсекретарь, Беларусь в этом направлении делает успешные шаги.
Практически все интеграционные проекты нашли свое применение в нашей стране. Особенно высокие результаты наблюдаются в области здравоохранения. Отмечено, что Беларусь сегодня в числе лидеров по медицинскому туризму.
Сергей Глазьев, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:
Реализована была программа ДНК-идентификации, которая позволяет сегодня в Беларуси развернуть широкий спектр услуг по диагностике генетически обусловленных болезней. Также Беларусь стала, наверное, лидером в мире по применению стволовых клеток, в том числе по разработке методик их применения.
Во время встречи обсудили и вопросы реализации договоренностей, которые были достигнуты на Форуме регионов в Нижнем Новгороде. Сейчас идет поиск вариантов финансирования межрегиональных программ и совместных проектов. В том числе речь о создании бренда «Товары Союзного государства». Уже подготовлено соответствующее положение. В ходе встречи не обошли стороной и социальные вопросы. В приоритете – соединить интернет-порталы госуслуг двух стран.