10 видов рациона, коровники с сэндвич-панелями. Побывали в новейшем молочно-товарном комплексе в Логойске

Новости Беларуси. Минская область – здесь делают ставку не только на растениеводство, но активно и успешно занимаются животноводством. Постоянно модернизируют объекты, также занимаются репродукцией стада. За пять лет в области планируют построить 100 современных ферм. Кстати, за 2022 год здесь надоили более 2 миллионов тонн молока. Этих же цифр планируют достичь и в реализации. Как выглядят новые комплексы и какой путь проходит молоко, прежде чем попадает на прилавок? Узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Логойский район, деревня Липки. Именно здесь расположился новый молочно-товарный комплекс, он открылся совсем недавно. Пять километров пешеходных связей, десятки объектов и более 1 000 голов – самый настоящий масштабный завод по производству молока. Это сельхозпредприятие СК «Логойский», который, в свою очередь, является филиалом «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт». Именно по их инициативе здесь прошли масштабные модернизации.

Александр Груша, заместитель директора-главный инженер РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт»:

Приняли решение, что здесь необходимо строительство молочно-товарной фермы. Дополнительно мы построили гараж-стоянку для хранения и обслуживания техники, а также этот сельскохозяйственный комплекс. Было принято решение построить его на этих землях. Здесь рядом есть и поля, на которых можно заготавливать корма. Изначально было голое поле, 25 гектаров земли с перепадом высот до восьми метров. Была проведена большая работа.

Раньше 25 гектаров земли просто пустовали. Чтобы превратить это место в крупнейшее производство, пришлось постараться. На это ушло почти полтора года. Александр Груша:

Работы должны были проводиться порядка 2,5 лет. Наше предприятие это выполнило за полтора года. Все работники нашего предприятия были задействованы. Очень большой вклад сделали работники СК «Логойский», особенно в заселении этого комплекса. На комплексе находится порядка 40 сооружений, вся территория забетонирована, сделана по последнему слову техники. Все новое. Объект построен с нуля, и мы старались применить здесь все последние технологии. Административное здание, где созданы все условия для работающего персонала, начиная от кабинетов и заканчивая подсобными помещениями, комнатами приема пищи. Все коровники сделаны с сэндвич-панелями – энергосбережение.

Масштабы действительно впечатляют. Два цеха на 480 коров, доильно-молочный блок, коровник на 250 сухостойных коров с родильным отделением и собственным доильным блоком, профилакторий и телятник, рассчитанный на 200 голов каждый.

А оснащение – все по последнему слову техники. Изобретением велосипеда здесь, конечно, не занимались, зато обратили внимание на практику хозяйств как района, так и области. Приняли передовой опыт коллег и закупили высококлассное оборудование. Для хорошего результата все должно работать как часы.

Иван Науменко, директор СК «Логойский» филиала РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт»:

С вводом комплекса одна из основных возможностей, которая предоставилась здесь для животных и для людей, – это использование последних достижений современной техники, в том числе мы видим самоходный кормораздатчик «Матрикс». Здесь содержится 1 000 дойных голов и 1 650 голов всего скота. Для них разработано около 10 видов рационов. Чтобы обеспечить полноценное скармливание этих рационов, необходимо было использование именно таких агрегатов. Этот агрегат позволяет сам себя загружать. Поголовье распределено в зависимости от своей продуктивности и физиологии. 10 видов рациона – с учетом этого разрабатывается энергия каждого рациона, наличие аминокислот в каждом рационе, микро- и макроэлементов. Чтобы уйти от человеческого фактора, была использована эта машина с внедрением системы автономного контроля, разработанная программой «М-Комплекс», которая позволяет отслеживать как процесс загрузки, так и процесс раздачи всех видов кормов по времени по всему комплексу.

Коровники оборудованы вентиляцией и климат-контролем. Так, сильно излюбленные скотом щетки-чесалки также есть. Светлые и просторные помещения, выгульные площадки, уборка автоматическая – все для комфорта и качества. Иван Науменко:

Весь необходимый набор техники, которая работает по наведению порядка – от скашивания трав, которые растут вдоль зеленого газона, до постоянного подгартывания в течение суток кормосмеси, чтобы после каждого подгартывания животные более активно проявляли желание употреблять пищу. И, наверное, нужно понимать, что в хозяйстве есть вся необходимая техника, чтобы приготовить весь набор кормов. Это наличие широкозахватных самоходных косилок, наличие измельчителей – три единицы, техники для перевозки.

Вся техническая мощность позволяет прямо на комплексе заготавливать 38 тысяч тонн силоса и сенажа. Для хранения также есть все условия. Иван Науменко:

Созданы все условия, которые должны создать комфорт как для поголовья здесь, которое находится на комплексе, чтобы получить максимум производства продукции, так и для людей, работающих на производстве.

С улучшением условий качества содержания скота разобрались. Создали и комфорт персоналу. Теперь на работу как на праздник. Новые технологии облегчили процесс, созданы и рабочие места. Александр Груша:

Чтобы к нам пришли новые сотрудники, предприятие взяло в Плещеницах старое общежитие, сейчас строят 9-квартирный дом. Мы проектируем и будем строить, чтобы жилье было у людей, поэтому приглашаем всех. В СК «Логойском», где у нас находится руководство, по указу Президента выделена земля для строительства трехэтажного двухподъездного 22-квартирного дома. Заселиться в общежитие сотрудники сельхозпредприятий смогут уже до конца года, а строительство нового дома завершится к следующему лету. Новые метры получат все, кто в этом нуждается.