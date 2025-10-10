Новая современная ферма в «Парохонском» – почему опыт хозяйства масштабируют на всю страну?

Без малого треть молока Беларуси – свыше 27,5 % – производят в Брестской области. Регион – один из лидеров в молочном и мясном животноводстве страны. Гарантировать рост объемов полезного сырья для перерабатывающей промышленности может только строительство и качественная комплектация новых комплексов. Ежегодно в Брестской области возводят не менее 10, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Развивают площадки и под содержание быков на откорм. Современную ферму открыли в хозяйстве «Парохонское» Пинского района, работу которого высоко оценил глава государства Александр Лукашенко во время визита год назад. Опыт руководителя и подходы сегодня масштабируют в рамках страны. Как остаться в плюсе, знает Кристина Протосовицкая.

Соотношение цены и качества. Хозяйство «Парохонское» не следует трендам в животноводстве, а задает их. За последние 17 лет обновили все площадки по производству молока и мяса, при том что активно «прирастали» за счет присоединения соседних хозяйств. Открытие очередного комплекса – на месте устаревшей фермы.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Комплекс на 1 360 голов будут обслуживать всего 6 человек. Достичь этого удалось за счет масштабной автоматизации. Основные полномочия делегировали машинам.

В новом комплексе будут доращивать и откармливать мясных быков. В хозяйстве мясное поголовье – свыше 12 тысяч – получают 1 % говядины от республиканского объема. Среднесуточные привесы уже более одного килограмма. Для комфорта животных создали все условия: подогрев воды, автоматические поилки, широкий кормовой стол, вентиляция. На одной площадке с фермой хранятся и корма, что значительно снижает затраты на транспортировку.