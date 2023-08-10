Петровский: «Главным принципом коллективного Востока является новый этап деколонизации мира»

Петр Петровский, политолог:

Почему сегодня на повестке дня стоит консолидация формирования коллективного Востока? Потому что главным принципом коллективного Востока является новый этап деколонизации мира. Вот что в Нигере происходит, БРИКС, Бразилия. А почему этот вопрос стал на повестке дня? Главная причина – потому что та деколонизация, которая происходила в 1960-1970 годы, проходила по формальному принципу. Мол, мы дадим государственность опереточную, но те колониальные компании как были, так и остались, они стали монопольными налогоплательщиками. И стали просто командовать этими новыми государствами. Стали их использовать как марионеток. Ту же самую Бразилию, пакт соответствующий – Доктрина Монро, имела место быть. И шантажировали эти государства. Эквадор, Бразилию, Венесуэлу. В Чили госпереворот сделали.

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