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Петровский: «Главным принципом коллективного Востока является новый этап деколонизации мира»

10 августа 2023 18:46
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим сотрудничество со странами дальней дуги и острую риторику. В гостях политолог Петр Петровский и певица, поэтесса, общественный деятель, участник агитбригады «Звёздный десант» Елена Ветеръ.

Петровский: «Главным принципом коллективного Востока является новый этап деколонизации мира»-1

Петр Петровский, политолог:
Почему сегодня на повестке дня стоит консолидация формирования коллективного Востока? Потому что главным принципом коллективного Востока является новый этап деколонизации мира. Вот что в Нигере происходит, БРИКС, Бразилия. А почему этот вопрос стал на повестке дня? Главная причина – потому что та деколонизация, которая происходила в 1960-1970 годы, проходила по формальному принципу. Мол, мы дадим государственность опереточную, но те колониальные компании как были, так и остались, они стали монопольными налогоплательщиками. И стали просто командовать этими новыми государствами. Стали их использовать как марионеток. Ту же самую Бразилию, пакт соответствующий – Доктрина Монро, имела место быть. И шантажировали эти государства. Эквадор, Бразилию, Венесуэлу. В Чили госпереворот сделали.

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# Международная политика # общество # Петр Петровский # Фотофакт

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