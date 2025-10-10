В Минске состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню стандартизации

Филигранный, ответственный и скрупулезный подход к делу во все времена был залогом отличного результата в любой сфере. Но есть профессия, где точность – главный результат работы. Сотрудники Госстандарта через несколько дней – 14 октября – отметят профессиональный праздник, а сегодня, 10 октября, в Минске чествовали наиболее заслуженных работников и ветеранов отрасли, которой в этом году исполняется 100 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как менялись подходы в стандартизации Беларуси наглядно представили на выставке. Каждый экспонат – не просто история. Это залог эффективной работы сотен предприятий и десятков отраслей. К тому же работа над самими стандартами ведется постоянно.

Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

Сегодня стандарты – это не только требования, определенные постулаты, механизмы, которые в них заложены, но и защита внутреннего рынка, в первую очередь от небезопасной, фальсифицированной продукции. Это снятие барьеров при допуске нашей продукции на рынки других стран, потому что межгосударственные стандарты позволяют учесть опыт нескольких стран и, соответственно, адаптировать этот опыт и передовые методики в одном межгосударственном стандарте, что позволяет тогда продукции беспрепятственно идти на рынки других стран.

Стандарты – равно высокое качество отечественной продукции. А это около 32 тысяч документов, регламентирующих все аспекты выпуска товаров в стране. Периодически этот пакет дополняется новыми документами, что продиктовано развитием технологий и повышением качества жизни.

Владислав Татаринович, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Руководство Государственного комитета по стандартизации и та система организаций, которая входит, они в этом плане занимают очень активную позицию. Если где-то что-то не так, то вносятся оперативные предложения и эти вопросы решаются путем нормативного регулирования, в том числе и на законодательном уровне.

Ирина Николаева:

Я хочу сказать, что действительно система госстандартов уникальна. Мы не строим, хлеб не печем, автомобили не выпускаем, но в каждой единице нашей продукции наш труд.