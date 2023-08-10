«Бросил город и остался здесь на всю жизнь». Почему железнодорожник выбрал работу в деревне? История про любовь

Новости Беларуси. Как выглядят новые комплексы и какой путь проходит молоко, прежде чем попадает на прилавок? Узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Эдуард Куреленок работает инженером в СК «Логойский». Все технические аспекты на его плечах. В хозяйстве уже давно, знает все от А до Я. А с новыми технологиями стало намного проще.