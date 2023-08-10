«Бросил город и остался здесь на всю жизнь». Почему железнодорожник выбрал работу в деревне? История про любовь
Новости Беларуси. Как выглядят новые комплексы и какой путь проходит молоко, прежде чем попадает на прилавок? Узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Эдуард Куреленок работает инженером в СК «Логойский». Все технические аспекты на его плечах. В хозяйстве уже давно, знает все от А до Я. А с новыми технологиями стало намного проще.
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Эдуард Куреленок, инженер СК «Логойский» филиала РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт»:
В сельское хозяйство я попал в 1990 году. По любви, как говорится. Жил в городе, окончил железнодорожный техникум. Работал железнодорожником, но влюбился в деревенскую девушку. Поженились, и я переехал в 1990 году сюда. Бросил город и остался здесь на всю жизнь. Все время в сельском хозяйстве. Здесь как в сказке. Раньше у нас было все старинное – транспортеры, ручной труд в основном, духота. А сейчас все удобства – вентиляция, все автоматическое, аккуратненькое. Система вентиляции, окна, рольшторы стоят кругом. Прохладно – я их приподниму немножко.
Я прихожу с утра, посмотрю, чтобы все работало. И в течение дня все обслуживаем. Все автоматическое, он сам включается, через определенное время счистил, отдохнул – и опять. Коровы все время в чистоте стоят, в порядке. Вообще удобно. Они лежат на резиновых ковриках. Им мягко, удобно. Вообще скот повеселел, веселее им стало. Животные все понимают. Они идут по коврику. Как мы дома идем по ковру – нам приятнее ступать. То же самое с животными.
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