Пока Минск строит мосты дружбы с дальними партнерами, у наших границ, к сожалению, наблюдается привычный парад политики недобрососедства. Его вновь устроила Прибалтика. Так, Латвия отменяет регулярные автобусные рейсы в Беларусь и Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, это закономерный шаг, который последовал после запрета латвийскими властями нерегулярных, то есть экскурсионных, перевозок по тому же маршруту. Это произошло на прошлой неделе. Как и продление закрытия воздушного пространства над границей с нашей страной, которое действует с 11 сентября.

Объясняют свои действия латвийцы некими стратегическими целями и попыткой обеспечить меры безопасности. Только пока в прибалтийских министерствах не пояснили, какую именно угрозу могут представлять туристы и спортсмены.