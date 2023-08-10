Зачем коровам жёлтые бирки на ушах и как изменилась работа со скотом? Узнали на логойской ферме

Новости Беларуси. Как выглядят новые комплексы и какой путь проходит молоко, прежде чем попадает на прилавок? Узнали в программе «Центральный регион» на СТВ. Комплекс рассчитан на 1 000 голов. Животные распределены по секциям – в каждой своя категория. В большей части здесь нетеля, так называют еще не рожавших коров.

Анна Дроздова, заместитель директора СК «Логойский» филиала РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт»:

Находимся в животноводческом помещении на 480 голов. Длина данного помещения – 182 метра, двухрядка. Чем это технологически предусмотрено для каждого животного? Учтен каждый сантиметр кормового стола, чтобы животное могло подойти и потреблять корм. Также предусмотрены места для отдыха с учетом 5 % запаса, чтобы у животного был выбор. Так как у нас стадо формируется из первотелок, нетелей, у животных происходит лидерство в стаде, у них должен быть выбор. Корова – это стадное животное. Так же, как и у людей, есть лидер. Они обосабливаются, почему и поделены на секции. Секция сформирована согласно своего физиологического состояния. Так как животные находятся в сухостое первого периода, в сухостое второго периода, есть новотельные животные, у каждого животного свой рацион кормления и свое состояние в занимаемой секции. Новотельному животному надо особое внимание со стороны ветеринарного специалиста, лечение по гинекологии. Есть молозивный период после отела, где молоко отделяется, чтобы не попасть в общую систему. Полностью создан комфорт – это чесалки (животные любят как игрушку), доступ к воде. В каждой секции (40 голов) есть доступ к водопоению.

Животные живут в условиях беспривязного содержания, без проблем перемещаются. Каждая корова со своим характером. Есть и принцессы, и королевы. Девочки – такие девочки. А за ними круглосуточный контроль, забота о питании и автоматическая уборка. Отель для животных – не меньше.

Влада Родовская, корреспондент:

Что это за желтые отметки на коровах? Что они обозначают и почему они у коров? Анна Дроздова:

У нас три идентификации животных. Это республиканская система AITS – как у человека паспорт. На каждое животное есть карточка, ее видно в республиканской базе. Мы животное оприходуем, лечим.

Ежедневно каждый специалист по своему направлению вносит данные о животном. Вся жизнь как на ладони. С помощью этой технологии грамотно рассчитывается питание и лечение с индивидуальным подходом. Анна Дроздова:

Это лицо животного. Также у нас есть RFID-метки. Это программа «М-комплекс», которая нам позволяет кормить стадо, лечить, сортировать. Мы всегда видим в этой программе, в какой стадии что происходит с животным. Большое внимание уделяют репродукции стада, подбирают селекцию. Четко понимают, за какими коровами будущее: где молочной породы, а где мясные. Зона ответственности Ольги Семко – искусственное оплодотворение. В ее задачи входит закладывать будущее животноводства: отбирать высокопродуктивных коров и пополнять стадо.

Ольга Семко, оператор по осеменению СК «Логойский» филиала РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт»:

Я открываю журнал по искусственному осеменению, просматриваю их физиологическое состояние. Если коровы здоровые, все хорошо, я прихожу. Мне не надо за ними бегать – просто записать ее номер ошейника. Прихожу к компьютеру, ввожу ее в селекционную калитку, ввожу ее номер и иду заниматься с телками. То же самое – делаю обход. По телкам нам физиологическое состояние не нужно, но все равно смотрим. Записываю номер телки, ошейник и тоже посматриваю ее, подходит ли она по весовой категории. Приготовила, вывела их, мне отставили селекционные ворота. Раньше было тяжелее, корова стояла незафиксированная, надо было ждать прогулки, самой бегать, выявлять, бежать за коровой, искать ее. А здесь все новое. Нажал на кнопочку – иди и занимайся своей работой. Наши технологии все поставят, бегать нигде не надо. Намного упростилась моя работа.

А вот неожиданный и приятный момент. Прямо во время нашего визита случилось пополнение – родился малыш. Теленка осмотрели и сразу отправили в специальный бокс. Он уютный и теплый, предназначен для адаптации новорожденного в первые часы жизни. Это позволят избежать переохлаждения и не допускать заболеваний. Следят за этим ветеринарные врачи, Ольга Гумовская в их числе.

Ольга Гумовская, ветеринарный врач СК «Логойский» филиала РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт»:

На нашу работу направлены профилактические мероприятия. Это недопущение заболеваний, поэтому это ежедневный осмотр, какие-то профилактические манипуляции в виде инъекций. Главное – контроль и наблюдение. Положение животного относительно того, как она лежит, поворачивает голову. Обращаем внимание на дыхание, мы смотрим по брюшной стенке. Такие моменты мы видим сразу.

Ольга Гумовская:

С учетом того, что я сменила несколько хозяйств по Минской области, прийти работать на новое – это интересно. Тем более комплекс достаточно заряжен, здесь есть много нового даже не в плане оборудования, а в плане оснащения и контроля учета. То есть мы каждую корову видим не только визуально, но еще и на мониторе. Это контроль состояния здоровья, как они приходят в охоту, датчики активности. В том числе можем наблюдать по шагомерам руминацию. Корова имеет четыре желудка – многокамерная. Основная работа у коров – это рубец, состояние рубца, сокращение рубца. Мы видим, в каком состоянии она находится. Если нет сокращений или они слабые, понимаем, что с нашей коровой что-то не так.

Изначально теленок питается молозивом – первым молоком, полученным от коровы. Немного подрастает и переходит на кормление с помощью молочного «такси». Это специальное оборудование, позволяющее оперативно доставить качественный продукт малышу. С его помощью подогревают корм до нужной температуры как летом, так и зимой. После малыша отправляют в профилакторий, уютные домики на 250 мест, где телята живут два месяца. Спят на соломенной мягкой подстилке. Есть необходимый дневной свет. Высокие надои и привесы как раз зависят от ухода за телятами в первые дни и даже часы их жизни.

Ольга Гумовская:

Содержатся у нас и телочки, и бычки. Бычков в дальнейшем мы продаем, а телочки – это наше будущее молоко – мы их дальше выращиваем. Там они содержатся у нас до трехмесячного возраста, и потом мы переводим их сюда на доращивание в групповые клетки. В среднем до шести месяцев они здесь находятся, мы их растим. Рассчитан в среднем на 160 голов. Поскольку оборот поголовья идет ежемесячно, согласно перевескам мы из месяца в месяц отдаем на другие фермы – подрост и осеменение – и пополняем своими в профилактории.