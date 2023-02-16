«Новый исторический процесс – кастрация Европы». Вот что США делает с ЕС
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим внеплановое интервью с Александром Лукашенко и выясним, откуда в Украине появился нацизм. В гостях политический аналитик Петр Петровский и историк, публицист Евгений Спицын.
Григорий Азаренок, СТВ:
Мнение по поводу Европы и по поводу того, кому нужна эта война. Только Штатам и только англосаксам.
Петр Петровский, политолог:
Очень четко, потому что сейчас ведется война за сценарий будущей глобализации. У Европы была эта климатическая программа, кстати, Байден тоже ее декларировал, а сейчас про нее забыл вообще, отменил.
Григорий Азаренок:
Они производство из Европы забирают.
Петр Петровский:
Вот. А почему это надо? Байден и Трамп прекрасно понимали, что для перехода на новый технологический уклад нужны огромные капиталы, а их у США не хватало. И они решили высосать часть капиталов у ЕС, сконцентрировать у себя, а ЕС сделать периферией англосаксонского мира, чего и добиваются. То есть отрезать Евросоюз от России, ликвидировать транзиты, кстати, мы это видим, у нас на границе – уже постепенно закрывают. Это же тренировка перед полным закрытием, перед этим железным занавесом ЕС. А если не будет дешевых энергоресурсов, не будет торговли не только с Россией, мы же это маленькое бутылочное горлышко для Китая.
Григорий Азаренок:
Президент приводил пример западным журналистам, говорит: вы по сколько недавно платили – полторы тысячи евро за газ, а мы 120 долларов.
Петр Петровский:
И вот в чем дело. Фактически кастрируют европейскую самостоятельность, убивают, присоединяют к англосаксам.
Григорий Азаренок:
Новый исторический процесс – кастрация Европы.
Петр Петровский:
Да, то есть европейский проект сегодня перестает быть суверенным, он становится периферийным проектом для США.
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