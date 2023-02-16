«Новый исторический процесс – кастрация Европы». Вот что США делает с ЕС

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим внеплановое интервью с Александром Лукашенко и выясним, откуда в Украине появился нацизм. В гостях политический аналитик Петр Петровский и историк, публицист Евгений Спицын.

Григорий Азаренок, СТВ:

Мнение по поводу Европы и по поводу того, кому нужна эта война. Только Штатам и только англосаксам.

Петр Петровский, политолог:

Очень четко, потому что сейчас ведется война за сценарий будущей глобализации. У Европы была эта климатическая программа, кстати, Байден тоже ее декларировал, а сейчас про нее забыл вообще, отменил.