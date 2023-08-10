Пётр Петровский: хватит грабить Африку, надо её поднимать с колен!

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим сотрудничество со странами дальней дуги и острую риторику. В гостях политолог Петр Петровский и певица, поэтесса, общественный деятель, участник агитбригады «Звёздный десант» Елена Ветеръ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Военные лидеры Нигера провели антиколониальное восстание. В отличие от этих французов, кстати, там нет погромов, грабежей, мародерств. Последнее событие – это заявление, что вчера французы атаковали силы национальной гвардии. И сегодня они заявили Нуланд [американский дипломат – прим.ред.], что в случае военной интервенции они убьют прежнего президента. Петр Петровский, политолог:

Прежнего или сегодняшнего? Григорий Азаренок:

Которого они скинули. Власть заявила Нуланд, что если вы вторгнетесь, то мы ликвидируем колониального президента. Петр Петровский:

Во-первых, надо судить этого гауляйтера французского.