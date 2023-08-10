Пётр Петровский: хватит грабить Африку, надо её поднимать с колен!

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим сотрудничество со странами дальней дуги и острую риторику. В гостях политолог Петр Петровский и певица, поэтесса, общественный деятель, участник агитбригады «Звёздный десант» Елена Ветеръ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Военные лидеры Нигера провели антиколониальное восстание. В отличие от этих французов, кстати, там нет погромов, грабежей, мародерств. Последнее событие – это заявление, что вчера французы атаковали силы национальной гвардии. И сегодня они заявили Нуланд [американский дипломат – прим.ред.], что в случае военной интервенции они убьют прежнего президента.
Петр Петровский, политолог:
Прежнего или сегодняшнего?
Григорий Азаренок:
Которого они скинули. Власть заявила Нуланд, что если вы вторгнетесь, то мы ликвидируем колониального президента.
Петр Петровский:
Во-первых, надо судить этого гауляйтера французского.
Григорий Азаренок:
Министра финансов видели, который плакал там, когда у него спросили, где гроши?
Петр Петровский:
Вот и ответ. Дни Франции в Африке должны быть сочтены. Вот мне любопытно другое: как змагары начали со всей дури поддерживать французский колониализм. То есть их борьба за права человека и прочее. А как же тут французская империя, да? Это другое. То есть здесь конкретно нашей задачей является максимальное вытеснение Франции и любых других западных стран с территории Африки, эмансипация африканских государств, включение их в коллективный Восток, модернизация их обществ, приход белорусских инвестиций. МАЗы будем строить, МТЗ, все что угодно. Вот наша задача. Хватит грабить Африку, надо ее восстанавливать, надо ее поднимать с колен. И Африка поднимется с колен. Более того, она возвратится в родную гавань коллективного Востока.
Читайте также:
Пётр Петровский: ни одна страна коллективного Запада не хочет окончания СВО
Петровский: «Главным принципом коллективного Востока является новый этап деколонизации мира»
Гигин про беглых: они пытаются вести борьбу против Беларуси на основании польского законодательства