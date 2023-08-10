От дойки до прилавка. Вот какой путь проходит молоко, чтобы попасть в магазин

Новости Беларуси. Как выглядят новые комплексы и какой путь проходит молоко, прежде чем попадает на прилавок? Узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Доильно-молочный блок, можно сказать, святая святых. Доение происходит несколько раз в сутки. Работает просторный и светлый зал, здесь по очереди и происходит доение. Нет толкотни и спешки, работа выстроена. Вместительность – до 120 голов скота одновременно. Пару минут – и все свободны.

Анна Дроздова, заместитель директора СК «Логойский» филиала РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт»:

Животные же не сразу сюда приходят. 48 становятся на дойку. Оставшаяся часть находится здесь и ждет своей очереди. Выйдя из доильного зала, животное пересекает две ванны, обмывает ноги, потом – с дезсредством. Все автоматизировано, по графику. Ванны автоматически заполняются через день. Там стоят датчики, они даже считают коров, каждые 200 коров. Исключен человеческий труд. Сливается и автоматически набирается дезсредство. Там находятся селекционные ворота, которые позволяют животных отлучать после доения, если животное нужно для зооветеринарных мероприятий. Представляете, 120 голов! Как одному подгонщику, животноводу их удержать? Данная дойка предусматривает электроподгонщик, который выполняет данную функцию. Также считает система: 16 голов зашло, и он автоматически подъезжает сам, при этом поджимая животных на дойку.

А вот и сам доильный зал. В центре современная установка, со множеством функций – прямо в потоке определяет количество и качество молока. Оперативно оценивает и анализирует поступаемое сырье. Анна Дроздова:

Это одна из последних современных доек, которая поставлена в Республику Беларусь. Параллель – 2 на 24, что позволяет сразу трем операторам машинного доения производить операции по дойке, тем самым сократить дойку.

Современная техника – шаг вперед. Новый подход и грамотная работа. Все процессы автоматизированы, но за состоянием каждой коровы следит не только робот, но и человек. Так, в комплексе действует специальная формула дойки – 12 золотых правил. Начиная с проверки внешнего вида коровы, заканчивая контролем давления, уровня вакуума и обработки животного после дойки. Анна Дроздова:

Система позволяет прямо с места оператору машинного доения, зоотехнику, начальнику провести манипуляции с животным. Мы ее можем отделить во время дойки, если нам надо провести ветеринарные или зоотехнические мероприятия. Не надо идти в компьютерную – прямо с места, работая с животными внутри зала, отлучить во время доения. Такая программа называется «МуМонитор». Животных выявляют в охоте. Что сигнализирует на компьютер. Осеменатор приходит на работу, компьютер этих животных показывает, можно поставить на отделение в селекцию. Оно отделит, и не надо по старинке на лавочке сидеть и выявлять животных в охоту.

В среднем надой с каждой коровы – около 30 литров. Показатель высокий, но за ним большая работа. И это не предел. После доения все сырье попадает в молочный блок. Установленные здесь танки охлаждают молоко, это позволяет сохранить все полезные свойства продукта.

Анна Дроздова:

Молоко в систему хранения попадает охлажденным, температурой 10 градусов. Холодильники потом его охлаждают ниже, до 4,5-6, как два часа после дойки. Есть два танка уличного исполнения по 15 тонн и один танк для отводной линии на три тонны молока.

– Для чего используется охладитель и зачем доводить молоко до нужной температуры? Это с целью сохранения качества либо есть какие-то нормы?

– Это нормы качества молока Республики Беларусь. И для его хранения.

– Куда молоко идет дальше?

– Приезжает молоковоз. Пройдя лабораторные исследования, молоко отправляется на завод.