«Путин тоже очень осторожен в этом плане». Какие точки напряжения могут появиться в мире?

Новости Беларуси. Что Беларуси принесет 2023 год? Какие главные изменения произойдут в политике и экономике? Как это скажется на белорусах? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер и вместе с ведущими программы составят политический, экономический и общественный прогнозы наступившего года.

Кирилл Казаков, СТВ:

Андрей, я понимаю, что прогнозы – это бесполезная вещь, но все же с точки зрения логики и с точки зрения позиционности стран, которые сейчас могут находиться в предвоенном состоянии. Какие пять точек можешь ты назвать горящих? Условно говоря, Армения-Азербайджан, Пакистан-Индия. Что еще представляет горячее напряжение, та же самая Саудовская Аравия и Иран.

Андрей Лазуткин, политолог:

Если брать то, что в Европе сегодня происходит, они оценивают свой оборонный потенциал: у нас нет снарядов, нет мощностей, которые будут их изготавливать, у нас не хватает техники, то, что мы поставили в Украину, мы не можем ремонтировать, потому что не хватает комплектующих. И скажите, начинать вторую такую же масштабную войну они могут или нет сегодня? Скорее всего, что нет. Но надо создавать постоянную видимость такого напряжения, чтобы мы распыляли силы. Кирилл Казаков:

Как тайваньский кризис?

Андрей Лазуткин:

Да. Понимаете, говорят, что этим летом Россия могла более активно действовать там на СВО, но они почему-то притормаживали каждый раз. Говорили, может договорняки, может, что-то еще, но, видимо, есть какие-то соображения и Путин тоже очень осторожен в этом плане. Потому что где-то противник блефует, где-то реально угрожает. И посмотрите, что в Сербии было недавно. Казалось бы, масштабный кризис, а вроде бы он как-то разошелся. Все это очень не однозначно. Говоря о том, что есть какая-то цепь событий, мы ее сейчас назовем и просчитаем – нет, это как игра. Мы делаем одно – противник делает другое. Там 10 вариантов расписано, что бы Россия ни делала, они будут предлагать другие точки напряжения в основных регионах. Главная проблема на сегодня – это, наверное, Средняя Азия. Почему Президент так много уделял внимания ОДКБ, то есть не решив проблему с Арменией и Азербайджаном, не теряв этого союзника, риск большой на самом деле, в Армении настроения ого-го какие.

Алена Сырова, СТВ:

Ну да, мы помним, как нас встречали в Ереване. Андрей Лазуткин:

А дальше стоит вопрос с Таджикистаном. Может, вы нас больше не будете защищать, а что там будет завтра, а у вас там Узбекистан под боком. Узбекистан на это все смотрит достаточно настороженно. В Казахстане, тоже год назад были события определенные, и тоже вспомните, в чем была причина. На 20 % подорожал газ, какой ужас, люди вышли. Европа делает заявление, что дайте им возможность мирно протестовать, они вышли возмутиться, а потом проходит год или даже полгода, в Европе взлетают цены на тот же газ, нефть, на коммуналку в раза четыре. Причем нам приходят жировки весь год примерно одинаковые, потому что у нас цена на газ заложена в годовой бюджет. А у них в Европе коммуналка привязана к рыночной стоимости газа в конкретный месяц: подорожал он в 10 раз, у вас жировка тоже подорожает в 10 раз. Это требование МВФ – вот так вот устроена западная экономика. И что вы там видели какие-то массовые протесты, как в Казахстане? Может, там головы кому-то отрезали или жгли административные здания? Нет, ничего этого не было. То есть все эти поводы очень искусственные, к вашему вопросу возвращаюсь, можно напряжение создать из чего угодно, главное его медийно раскрутить и дальше работает психология.