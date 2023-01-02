«Повода для благодушия не появилось». Какова сейчас обстановка на границах? Ответил Анатолий Булавко

Сегодня я разговаривал с одним человеком, который, откровенно говоря, в конкретных кондовых фразах оппозиционной пропаганды доказывал мне, что ракета российская. А если украинская, то это случайно. И может быть украинцы даже случайно раньше начали праздновать Новый год. Но все же. Я восхищен, скажем так, действиями наших военных. Я прекрасно понимаю, что очень много военных в эту новогоднюю ночь не спали. Потому что, как это говорится, хочешь мира – готовься к войне. Чего нам ждать в этом году? И, грубо говоря, сколько неспокойных ночей нашим бойцам еще придется пережить? Или это несчитаемые вещи?

Кирилл Казаков, СТВ: Нам бы хотелось каким-то образом на каких-то фактах разобрать: к чему страна пришла, что у страны будет хорошего. А я надеюсь, что его будет намного больше. И к чему стоит готовиться. Как минимум, если у нас в студии стоит человек в погонах, то, наверное, мы хотим понимать, к чему нам готовиться. Давайте мы с этого начнем. Потому что неделя закончилась чем? На нашу страну вдруг резко прилетела ракета.

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Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО по идеологической работе:

Стране ждать мира, добра и благополучия. Ну а неспокойных ночей, чтобы этого всего достичь, – 365 дней и ночей. И днем, и ночью. Чтобы любимый город спал спокойно, и чтобы наши семьи спали спокойно. И возможности для этого у нас есть. Подтверждение – вы сами сказали. В общем-то наши оппоненты, назовем их так, вежливо, могут рассуждать сколько угодно. Но есть такое понятие, такое емкое слово – факты. Факты говорят сами за себя. И на сегодня, если смотреть в будущее, хотя бы на год вперед, то и Вооруженные Силы, Военно-воздушные силы, войска противовоздушной обороны готовы к любому развитию сюжета. И, на мой взгляд, очень-очень емко спрогнозировал или сказал глава нашего государства: все будет хорошо, если каждый будет заниматься своим делом. Мы своим делом занимаемся. Те люди, которые пытаются нас оценить со своей колокольни, явно занимаются не своим делом.

Алена Сырова, СТВ:

А помните, год назад мы с вами встречались на истребительной авиабазе. И вы тогда рассказывали о количестве провокаций, которое мы видим и наблюдаем. Об увеличении полетов разведывательной авиации на наших западных рубежах. Прошло время, у нас южные рубежи стали очень такими проблемными. Как сейчас обстановка? Ведь не секрет, что в эти праздничные дни – все привязываются к каким-то датам – и когда страна празднует и занята салатами и просмотром новогодних телепередач, то есть те, кто хотят вот этим рассеянным вниманием воспользоваться. Наблюдается ли какая-то активность?

Анатолий Булавко:

Сразу хочу возразить по поводу рассеянного внимания. С 31-го на 1-е ездили поздравлять дежурные боевые расчеты с этим семейным, скажем прямо, праздником. А наши боевые расчеты – это как маленькая семья. Каждый на своем рабочем месте. И хочу сказать, что даже намека какого-то на какую-то рассеянность нет. Поздравления поздравлениями, но на боевом посту человек всегда остается. Независимо от того, какой это день недели, какой это праздник. Поэтому наши оппоненты в какой-то степени должны быть разочарованы этим моментом.

Второй момент – да, действительно, в прошлом году, когда я характеризовал обстановку, которая складывается у наших границ… Хочу сказать так: повода для благодушия вообще не появилось. Вообще не появилось. И те события, которые сейчас разворачиваются у нас на южной границе – это, скажем прямо, дополнительный такой раздражитель, я имею в виду дежурные силы ПВО. Потому что мы должны себе отдавать отчет, что, как вы правильно сказали, Новый год. Понятное дело, случай с ракетой уже из ряда вон выходящий. А в качестве шутки какой-нибудь дрон отправить на нашу территорию.