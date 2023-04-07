Иглоукалывание, пиявки и мануальная терапия. Рассказываем о популярных методах в альтернативной медицине

Последний шанс или эффект плацебо? В каких случаях нетрадиционная медицина эффективна? Кому поможет иглоукалывание? Можно ли лечить болезни с помощью грязи, пчел и пиявок? И как отличить действительно знающего специалиста от шарлатана? Об этом рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Существует два типа медицины: доказательная – та, которая используется в больницах врачами, и нетрадиционная – это все альтернативные течения. Иначе говоря, когда доктор ставит вам прививку от гриппа, то состав препарата клинически протестирован, а польза такого укола научно доказана. А когда вы поутру выпиваете стакан отходов человеческой жизнедеятельности, никакого научного объяснения этому нет. Это основывается исключительно на вере в целебные свойства этого напитка. Традиционное лечение или народная медицина? Мнения «за» и «против» – подробности.

Ирина Патеюк, заведующая кафедрой общей врачебной практики БелМАПО:

У данного направления нет значимой доказательной базы. ВОЗ четко задает вектор, и этот вектор выполняется практически во всех странах, что все лечение и диагностика должны основываться на принципах доказательной медицины. Когда эти принципы не выполняются, нет доказательной базы. Это, естественно, сразу ставит под сомнение: а нужна ли та или иная нетрадиционная терапия? Так как вопрос остается вопросом, поможет ли она, а зачастую, не навредит ли она. В клинические протоколы, которые официально утверждает Министерство здравоохранения, такие методы лечения, как правило, не включаются. Сегодня более 100 миллионов европейцев пользуются методами народной медицины. В некоторых странах, например во Франции, Бельгии и Германии, услуги альтернативных медиков частично покрываются страховками. Эта практика применяется и в Японии – медстраховка включает затраты на акупунктуру, моксотерапию, массаж и дзюдотерапию. Добрались заморские методики и до нас.

Сейчас в моде натуральность. Если косметика, то на растительной основе, если пища, то без красителей и консервантов, если лечение, то средствами и методами, которые были популярны до появления химической промышленности. Многие уверены – народные методы считаются естественными и безопасными, нетоксичными. Хотя это далеко от истины. Например, одни из самых ядовитых веществ – цианид, мышьяк, змеиный яд и ртуть – полностью натуральны. Ирина Патеюк:

Удельный вес людей, которые хотят быть здоровыми, тоже растет. С одной стороны, склонность к тому, что связано с природой, натуральностью, приверженностью к этим концепциям есть. Есть ложный эффект, когда человеку кажется, что если это связанно с природой, значит это более здоровое, ценное. Это заблуждение, которое мешает.

Ольга Спиридонова, травница, основатель фитошколы:

Основные правила надо знать, какие травы с чем сочетаются, а какие вместе дают совершенно непредсказуемый эффект, какие можно применять, а какие только по назначению врача. Травы тоже делятся на пищевые, которые можно всем. Вы же знаете такие травы, как укроп, петрушка. Вы же не будете просить рецепт, чтобы использовать эти травы в питании. А есть и вовсе сильнодействующие и ядовитые травы, которые можно принимать только по назначению врача и только в минимальных дозировках. Тот же ландыш, купена лекарственная, чистотел – это ядовитое растение. Многое для развития нетрадиционной медицины сделали китайцы, и, надо сказать, некоторые из их методов пользуются успехом по сей день. Акупунктура, или иглоукалывание, как и прочие альтернативные методы, вызывает немало споров относительно эффективности. Современная медицина наличие точек на теле человека вовсе не отрицает.

Ирина Патеюк:

Бывают случаи, когда такой подход используется. Его называют комплиментарной медициной – это когда комплексно, когда официальную медицину дополняют нетрадиционными методами. Здесь важно понимать, что есть методы, которые, например, не имеют доказанного эффекта. С другой стороны, в их отношении достаточно жесткий контроль безопасности. И если это безопасно, тогда, пожалуйста, можно их использовать в дополнение к основным методикам. Некоторые из таких подходов разумно оставлять – то же иглоукалывание.

Иглотерапия строится на учении об активных точках на коже. Принцип этого метода основан на воздействии на определенные энергетические зоны на теле человека. Простыми словами, иглы воздействуют на нервную систему, заставляя органы лечить самих себя. Но в этом бизнесе полно неграмотных специалистов. Одно неосторожное движение – и с легкой руки горе-врача пациент уже на грани жизни и смерти. Одним из наиболее распространенных альтернативных методов лечения является рефлексотерапия. На Востоке считают, что человек находится в тесной связи с природой. Поэтому здоровье зависит от того, насколько гармонична эта связь. Восточная медицина основана на философии, поэтому подходит к проблеме исцеления более широко.

Татьяна Сорокина, гирудотерапевт, рефлексотерапевт:

В китайских монастырях отследили интересную закономерность в природе. Есть энергетические системы, которые обеспечивают какой-то орган, то есть это электромагнитный путь. Воздействуя на определенные акупунктурные точки, мы можем воздействовать на орган или целую систему. Иглотерапевты раздражают точку иглой. Игла всегда имеет две части – колющую и винтовую. На винтовой части энергия садится и по винту стекает в точку, где стоит иголочка. Традиционная медицина неоднозначно относится к акупунктуре. Но в 1991 году ВОЗ подготовила исследование по рефлексотерапии и впервые представила «номенклатуру точек». А в начале нулевых ВОЗ опубликовала перечень болезней и симптомов, которые можно лечить с помощью иглоукалывания. Так была поставлена своеобразная точка в спорах о признании этого метода лечения. Впрочем, для многих этот вопрос так и остается на острие.

Валерий Молостов, врач-вертебролог:

Многие спрашивают, действительно очень странно. Человек ставит иглу в кожу, и какие-то процессы улучшаются, боли уходят. В основном иглотерапия хорошо влияет на заболевания позвоночника. Прострелы, зажатия – с болью в спине встречается около 35 % населения. При первых симптомах мы записываемся на прием к неврологу. Это врач широкой специализации, который занимается всем – от болезней мозга до радикулита. Однако несколько десятков лет назад появился новый специалист – вертебролог, который работает с болезнями позвоночника. Эти специалисты считают, что проблемы спины лечатся руками.

Валерий Молостов:

Наши врачи, невропатологи, просто не обучены этому. Читают «смещение позвонка на два миллиметра» – они даже не знают, что это такое. У них главное лечение какое? Лекарства! А лекарство при смещении ничего не дает. Радикулит, остеохондроз, сколиоз. Мануальная терапия – спасение миллионов. Она обещает устранить защемления нервов, вернуть подвижность позвоночнику и многое другое. В отличие от классического массажа, при котором воздействие происходит лишь на мягкие ткани – кожу и мышцы, мануальный терапевт прорабатывает более глубокие отделы нашего организма – кости и суставы.

Валерий Молостов:

Мануальная терапия – растяжение суставов, позвонков, связок. Причинять боль любая процедура и массаж не должны. Если сильно растянуть остеохондроз, то есть воспаление диска, это вызовет только болезненные ощущения. Человек может говорить, что усилились боли. Этого допускать нельзя. Есть такое правило в медицине: не навреди. Ирина Патеюк:

Что мы подразумеваем под мануальной терапией? Остеопатии как направления в традиционной медицине нет. Нет утвержденной специальности «остеопат». С другой стороны, массаж или лечебная физкультура – это существующий метод и лечения, и медицинской реабилитации, восстановления пациента.