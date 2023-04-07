Спасла мать от инвалидности, а теперь лечит других травами. Белоруска рассказала, как делает эликсир здоровья из растений

Сборы трав, экстракты, настойки и мази приобретают все большую популярность среди пациентов. О том, как с помощью этих продуктов восстановить свое здоровье, написано множество книг и научных статей. Многие верят, что фитотерапия – панацея от всех болезней, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Ольга Спиридонова, травница, основатель фитошколы:

Одна из моих наставниц, последняя монастырская травница, говорила: любого человека от любой болезни можно вылечить 10-15 травами, которые растут в месте, где он постоянно проживает. Опять-таки, это с учетом налаженного питания, здорового образа жизни и постоянного, постепенного, внимательного приема этих растений. С легкой руки этой женщины даже самые обычные растения превращаются в эликсир здоровья. Ольга Спиридонова – травница с 30-летним стажем. Медик в четвертом поколении разуверилась в докторах еще в детстве. Виной всему – тяжелая болезнь мамы. Гормоны, препараты, лекарства – врачи разводили руками. Как итог – инвалидность в 37 лет. Но поставить на ноги молодую женщину все же удалось, правда, совсем не медикам.

Ольга Спиридонова:

Бабулька дала маме два корешка – один на спирте, один на масле. Дала водичку намоленную, сказала молиться каждый день. Но факт в том, что шесть месяцев маму лечили и толку не было, а тут через две недели у нее начала нарастать кожа на изъязвленных участках. Меня это очень впечатлило, потрясло, и я сказала, что не хочу, чтобы у кого-то мамы болели, я всех людей сделаю здоровыми, счастливыми. Я уже тогда начала изучать материалы по травам, с тех пор больше 30 лет в травничестве. Я убеждаюсь, что это очень надежный путь к тому, чтобы стать здоровым и счастливым. Иглоукалывание, пиявки и мануальная терапия. Рассказываем о популярных методах в альтернативной медицине – читайте здесь. Фитотерапия существует давно, и она до сих пор себя не изжила. Это различные чаи, настои, сборы. Лекарственный эффект растений признают обе стороны. Их часто используют и в медицине, и в фармацевтике.

Ольга Спиридонова:

Это наука, которая насчитывает тысячелетия. Наши предки уже все это собирали, применяли, имели какие-то побочные эффекты, описывали это все. То есть преемственность знаний присутствует. Такой предмет, как фитотерапия, лечение травами, мы изучали в мединституте. Это огромный блок уже собранных знаний. В наше время научные разработки ведутся. Пробуют, какие растения с чем сочетаются. Часто можно встретить заблуждение, что фитотерапия всегда безопасна. Это неверно. Есть растительные препараты, которые в неправильной дозировке могут быть ядовитыми, их должен назначать врач. Существуют натуральные препараты, которые могут навредить.

Ирина Патеюк, заведующая кафедрой общей врачебной практики БелМАПО:

Не нужно думать, что все растительное безопасно. Многие растительные препараты влияют на печень, на те блоки, которые ответственны за переработку токсичных веществ, в том числе продукты распада лекарств. Например, зверобой. Он, кстати, может менять работу печени таким образом, что ряд лекарств проявит свое токсичное действие. Ольга Спиридонова:

Никогда не забуду, еще в аптеке работала, пришла бабушка и купила пачку полыни. Я говорю: зачем вам? – Внучок худенький, бледненький, плохо ест. Наверное, глисты, погонять полынью. Нам всегда так давали. Я говорю: как вы собираетесь? – Ну вот, чайную ложечку дам, проглотит, и все глисты выйдут. Полынь, безусловно, неплохое растение для очистки организма, хорошее противогельминтное растение. Но это сильнейший нейротоксический яд, который дает осложнения на нервную систему, вплоть до галлюцинаций. Тем более двухлетнему ребенку.

Представление о том, что фитотерапия – это рецепты бабушки или советы травников XIX века из пыльных сборников, в корне неверное. Конечно, немало рецептов пришло к нам из времен, когда фармацевтики еще не было, но все они сейчас имеют доказательную базу. Ольга Спиридонова:

Я еще люблю искать сама старинные книги, которые покупаю у антикваров. Этой книге больше 125 лет. Посмотрите, какие изумительные рисунки. Сейчас цифровые фотографии не настолько показательны ботанически, как эти рисунки от руки. В этих книгах тоже иногда находятся волшебные, сказочные рецепты. Когда у меня младшую дочь в годик неправильно поставленная прививка чуть не унесла на тот свет, мне удалось найти рецепт 250-летней давности. Это очень интересная история, которая заключается в том, что смесь трав порошкованная смешивается с медом 1 к 10, и это снадобье рассасывается по трети чайной ложки. Оно укрепляет иммунитет, убирает практически все вирусы. 31 декабря 2019-го появилось первое официальное сообщение о вспышке неизвестной респираторной болезни в Китае. Тогда никто и подумать не мог, что уже через несколько месяцев она охватит весь мир. Чуть позже врачи определят – причиной вирусной пневмонии стал новый вид коронавируса. Всего за несколько месяцев он перешел из разряда региональной эпидемии в пандемию планетарного масштаба. В поисках спасения от новой болезни люди пустились во все тяжкие. Сода, полынь, перекись водорода... Люди стали искать спасение в бабушкиных рецептах. С полок магазинов исчезли лимоны, имбирь, куркума и чеснок.

Ольга Спиридонова:

Есть проблемы с суставами – применяем травы, которые лечат суставы, очищаем суставы. Наружно это могут быть мази, компрессы с сабельником, окопником. Можно и лук с медом использовать, лопух на суставы. Есть проблемы неврологические, сосудистые – великолепный чай, я его очень люблю. Две части хвои, одна часть шиповника, одна часть луковой шелухи. Он очищает даже самые мелкие сосуды, улучшает кровоснабжение мозга, сердца. Таким образом, у нас и сон улучшается, и память, и мы себя чувствуем как-то пободрее. Коварный COVID-19 оставляет после себя целый шлейф последствий: осложнения пневмонии, дисбаланс иммунной и сердечно-сосудистой систем, неврологические проблемы. Коронавирус может приводить к разным последствиям: от потери обоняния до тромбов. И тут начинается новая борьба – уже за восстановление пациента.