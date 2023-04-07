Партию «Белая Русь» могут зарегистрировать уже к началу мая. Олег Романов о деталях оформления

Новости Беларуси. В белорусской партийной системе не должно быть склок, дрязг и интриг, заявил глава общественного объединения «Белая Русь» в ходе семинара для идеологического актива Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Романов подчеркнул, что в обществе есть запрос на более активное участие в государственных делах. Чего не было раньше. Особое внимание эксперты уделили тезисам главы государства, прозвучавшим на недавнем Послании белорусскому народу и Национальному собранию. Беларусь на пороге масштабного избирательного процесса, который должен пройти исключительно в интересах граждан нашей страны, а влияние иностранных агентов здесь и вовсе недопустимо.

Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Сейчас мы активно готовим такой пакет документов для подачи в Министерство юстиции для последующей регистрации нашей партии. Полагаем, что на следующей неделе мы подадим документы и уже к концу апреля – началу мая партия может быть зарегистрирована. Кроме того, мы проводим большую работу по подготовке к построению региональных отделений партии, вычитываем наши программные документы. В общем, работа, которая ведется сейчас, черновая, незаметная, но очень важная, чтобы в будущем партия могла успешно работать и выполнять возложенные на нее задачи.