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Путин поблагодарил Беларусь за успешную организацию и проведение II Игр стран СНГ

26 декабря 2023 19:47
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Неформальный cаммит глав государств СНГ в России. Это уже своего рода традиция, позволяющая подвести итоги уходящего года и обсудить перспективы развития интеграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местом проведения мероприятия был выбран Константиновский дворец в Стрельне. Ныне он известен как «Дворец конгрессов».

Зная умение Александра Лукашенко вести переговоры, неофициальная встреча глав государств этому тоже может поспособствовать.

Путин поблагодарил Беларусь за успешную организацию и проведение II Игр стран СНГ-1

Владимир Путин, Президент России:
Хочу поблагодарить наших белорусских коллег за успешную организацию и проведение в августе в Беларуси II Игр стран Содружества. Уже в феврале следующего года у нас, в Казани, пройдут инновационные «Игры будущего». Это предложенный Россией новый формат спортивных мероприятий, объединяющий наиболее динамичные спортивные дисциплины и киберспорт. Хотел бы пригласить всех вас в качестве почетных гостей на церемонию торжественного открытия «Игр будущего» 21 февраля 2024 года в Казани. И в заключение еще раз подчеркну, что первоочередной задачей российское председательство видит сохранение и укрепление тесных связей между нашими народами, развитие отношений дружбы и добрососедства на всем пространстве СНГ. И в этом контексте настроены на самую плотную совместную работу.

Переход на национальные валюты, создание логистических коридоров, гуманитарное сотрудничество. В условиях неформального общения Владимир Путин поблагодарил Беларусь за организацию спортивной Олимпиады Содружества. Вместе мы можем многое.

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# СНГ # общество # Владимир Путин # Евгений Пустовой

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