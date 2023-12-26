Лукашенко о ШОС и БРИКС: они ещё не достигли того уровня интеграции, которого достиг ЕАЭС!

Одно из самых важных достижений – стабильно функционирующие общий рынок и единое таможенное пространство. Достигнут высокий уровень продовольственной самообеспеченности, а в Беларуси – почти на 100 %. ЕАЭС удерживает второе место в мире по добыче нефти и газа, производству минеральных удобрений, третье – по производству пшеницы, картофеля, животноводческой продукции. Сегодня сложно поверить, что в самом начале функционирования у Союза было отрицательное сальдо внешнеторгового баланса. Нынешняя декларация предусматривает меры по активизации совместных усилий в ключевых отраслях.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В условиях формирования новой высококонкурентной геополитической среды итогом реализации всех планов хотелось бы видеть ЕАЭС, если не к 30-му, то к 45-му году точно, одним из основных глобальных полюсов экономического притяжения. Я сравнивал, выступая в узком составе наш Евразийский союз с другими интеграционными объединениями: ШОС, БРИКС и так далее. Мощнейшая организация – ШОС. Многие являются членами этого объединения, которое входят в состав ЕАЭС. БРИКС очень распиаренное и правильно: в будущем, возможно, мощная организация, на которую смотрят многие страны, недовольные развитием ситуации в ООН. Но, сравнивая с ЕАЭС, я делаю вывод, что мы имеем больше возможностей. Возьмите ШОС, БРИКС – они так не продвинулись в экономике, как мы, у них нет этой динамики! Они еще не достигли того уровня интеграции, которого достигли мы!

И главное сейчас не потерять темп. Надо двигаться в этом направлении, чтобы мы были ведущей не только региональной, но и мировой экономической организацией. Но, а будет экономика, к этому и политика придет, и военно-политическое сотрудничество, если будет, что защищать, оно тоже никуда не денется. У нас шанс. Самое главное не остановиться!