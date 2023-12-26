Дмитрий Крутой: «У нас есть уникальное окно возможностей сейчас на российском рынке»
Неформальный cаммит глав государств СНГ в России. Это уже своего рода традиция, позволяющая подвести итоги уходящего года и обсудить перспективы развития интеграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местом проведения мероприятия был выбран Константиновский дворец в Стрельне. Ныне он известен как «Дворец конгрессов».
Прежде чем прибыть туда, Александр Лукашенко провел переговоры с Президентом Азербайджана. Серьезный разговор состоялся и с нашим послом в России.
В целом же рекордные показатели экспорта – белорусско-российский товарооборот достигает 50 миллиардов долларов по товарам и 5-6 миллиардов по услугам. Особенно порадовали строители. Сальдо для Минска положительное. Только встречи Президента с российскими губернаторами принесли каждый четвертый доллар в приросте 2023 года.
Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
У нас в прошлом году прирост на 6,6 миллиарда долларов. У нас есть уникальное окно возможностей сейчас на российском рынке, учитывая политические отношения между нашими лидерами, интенсивность региональных контактов, которых мы достигли сейчас. Это Президент у меня спросил отдельно, 19 визитов губернаторов российских регионов на самом высоком уровне – это встречи с ним. И он спросил, что это на цифрах, и из 2,7 миллиарда долларов прироста всего экспорта в Россию 1,5 приходится на вот эти 19 регионов, которые побывали у нас, в Беларуси, в этом году. То есть фактически половина.
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