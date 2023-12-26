Лукашенко обсудил с Крутым вопросы дальнейшей работы в ЕАЭС и экспорт белорусских товаров

Сегодня глава нашего государства во время рабочей поездки в Санкт-Петербург принял с докладом Посла Беларуси в России Дмитрия Крутого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обсудили дальнейшую работу в международных структурах с акцентом на экономические вопросы в ЕАЭС, а также деятельность комиссии по вопросам экспорта белорусских товаров.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Две важные темы: прежде всего посоветоваться и обсудить вопрос нашей дальнейшей работы в международных структурах, ну и самое главное – экономическая структура, это ЕврАзЭС. ОДКБ, СНГ и прочее – понятно, что делать, меньше проблем. А вот экономика ЕАЭС – это очень серьезный вопрос, несмотря на то, что нами уже сделано там, об этом вчера говорили. Ты уже слышал в узком составе, широком… Обсуждались проблемы, которые так или иначе надо решать, поэтому ЕврАзЭС с твоей точки зрения, Россия у нас главный приоритет здесь: что нам надо, на что обратить внимание. И второй вопрос – комиссия. Тебе поручено возглавить комиссию. По экспорту товаров все-таки основные группы товаров вы рассматриваете комиссионно, чтобы не было жалоб, не было как результат никакой обиды друг на друга, и как результат – коррупции.

Я очень большие надежды возлагаю на эту комиссию. Прошло, я считаю, полгода, фактически, что мы уже точно можем итоги подводить. Есть у нас там глобальные вопросы, по которым принимались решения и даны обещания, в том числе и мне. Как работает комиссия и уже по прошествии этого времени, как будут строиться основные направления работы этой комиссии на следующий год и на перспективу.

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