Пустовой – украинцам: «Вы просто для мировой финансовой элитки игрушечные солдатики»

Новости Беларуси. Победа идеологий или добра над злом. В этом мире глобального противостояния и прокси-войн у нашего Дня Победы появляется много новых смыслов. Исторических и бытийных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока в Европе сносят памятники, в Беларуси приводят в порядок обелиски и создают новые. Прошли десятилетия, а свое лицо Старый Свет не меняет. Черты все те же – агрессия и менторский тон. С одной стороны – там возводят забор, с другой – сотни материалов выходят о Беларуси. Авторская рубрика «Политика без галстуков и купюр».

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Цветущие деревья в центре Минска. Журчание фонтанов в парках и скверах. Радостные возгласы детворы у обелиска Победы. Настоящий марш. Радости и мира. А впереди будет: усе на плошчу! Перамоги. Гуляйте. Чувствуете атмосферу последней диктатуры Европы? Когда 3 % – не фейк, а результат работы.

– Сколько процентов от максимума?

– Три с половиной.

– Молодцы. Когда русские становятся достоянием Беларуси.

В 78 году, когда владыка Филарет приезжает на наши земли, первое, что он делает, – он берет уроки истории Беларуси. А предсказания сбываются.

Когда пришел Лукашенко, стал Президентом, отец Николай Гурьянов сказал: «Пока он будет, Беларусь будет стоять». О библейской борьбе и Победе одной на всех и навсегда.

Евгений Пустовой:

Пустовой на СТВ. Эта политика без галстуков, как всегда, без купюр, а сегодня еще и в мерче. Важном для каждого, хотел сказать, жителя Беларуси. Нет. Для каждого жителя одной шестой части суши. От Бреста до Владивостока. Для каждого, кто понимает, что он потомок победителей. Так было, так есть, так будет. «Это победа добра над злом». Что о Великой Победе говорят дети, несущие вахту памяти?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы потеряли каждого третьего жителя. Нет квадратного метра территории Беларуси, где не погибли бы люди. Это вы тоже хорошо знаете. Как же мы можем способствовать войне? Но вы должны понимать: мы союзники, самые близкие союзники с Российской Федерацией. У нас теснейший военно-политический союз. Это фрагмент интервью нашего Президента для медиабосса Associated Press. Иан Филипс – вице-президент мирового агентства информации и новостей. Ну, типа транснационального БЕЛТА. В канун отечественного Дня телевидения белорусский лидер сделал подарок медийному рупору коллективного Запада. Наслаждайтесь. Александр Лукашенко: благодаря мне начались переговоры между Украиной и Россией. Читайте здесь. Еще в сложном 2020-м я говорил, что самые известные западные СМИ будут выстраиваться в очередь за интервью у Президента Лукашенко. От Японии до Нью-Йорка. Во Владивостоке я лично видел, как журналисты вставали на колени во время интервью. Ну, просто было их столько много, что места не хватало. И пока всякие самозванцы (ладно, уважу европейский феминизм), самозванки попрошайничают на паперти мировой демократии об очередном медийном поводе, вспомните их.

К Лукашенко едут не только за интервью. К Лукашенко едут как к миротворцу. Давайте начистоту. Вот такие медиабоссы – это еще и посланцы смыслов. И дипломаты, и соглядатаи. На верхушке мировой медийной пирамиды журналистика – это не профессия, это прикрытие. Но и этому киту пера англосаксонская выдержка не помогла. Пришлось поерзаться на стуле. Как и военным атташе во время белорусско-российских учений. Не каждый день берешь интервью у политика, который знал и знает, дружил и дружит с теми мировыми лидерами, имя которых не путает даже Байден. Это интервью далеко не первое. Но снова произвело фурор. Читайте и слушайте.

Александр Лукашенко:

Соединенные Штаты Америки хотят воспользоваться моментом – пристегнув к себе союзников, утопить Россию в войне в Украине. Это их цель: надо разобраться с Россией, потом с Китаем. Вы извините, мистер Филипс, мы так понимаем ситуацию. Может, мы в чем-то не правы, но мы так понимаем. Исходя из этого, действуем. Что касается Беларуси – меня упрекать не в чем. Вспомните Минск-1, Минск-2 – я делал все для того, чтобы был мир. Украина накануне последней нашей электоральной кампании подготовила кучу боевиков на своей территории. Поляки, латыши, литовцы и прежде всего украинцы. Они готовили там этих боевиков, перебрасывали к нам оружие вместе с этими боевиками. Не один человек задержан. Дали показания: где было, как, люди – конкретно. Вы можете сказать: «Сидят в тюрьме, их давят». И так далее. Но очень много фактов, когда сами украинцы (и не рядовые люди) рассказывали, как они готовились воевать в Беларуси, кто их готовил. Больше смотрите в видеоматериале. Евгений Пустовой:

Туристов из братской России скоро больше будет, чем гостей во время всяких европейских чемпионатов по хоккею или легкоатлетических игр. Ведь мы разговариваем на одном языке и у нас один праздник на всех. Одно из излюбленных мест у гостей из России – Ратуша. О местном самоуправлении говорил на неделе и Президент. Даже 3 % вспомнил.