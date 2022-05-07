Крёстный сын митрополита Филарета: «Он обладал прекрасной физической силой. И большие яблоки просто разламывал»

Новости Беларуси. Победа идеологий или добра над злом. В этом мире глобального противостояния и прокси-войн у нашего Дня Победы появляется много новых смыслов. Исторических и бытийных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока в Европе сносят памятники, в Беларуси приводят в порядок обелиски и создают новые. Прошли десятилетия, а свое лицо Старый Свет не меняет. Черты все те же – агрессия и менторский тон. С одной стороны – там возводят забор, с другой – сотни материалов выходят о Беларуси.

Макарий Ковалев, настоятель прихода храма в честь Филарета Милостивого:

Он никогда не баловал меня как крестника, хотя всякий раз, когда вот эти краткие, но очень ценные подарки были от него. Первое – это детская библия. Он всегда любил пасхальный период – побиться яйцами. То есть вот эта традиция, когда все садятся за стол и мы начинаем биться яйцами. Владыка все 40 дней – с удовольствием, если каждый приходящий к нему, если позволяли время, возможность, обстановка, всегда обязательно красное яйцо. И если не было яйца, если где-то какое-то чаепитие, обед, ужин, даже завтрак, если там нет красного яйца, если нельзя побиться яйцами – все, значит, что-то не так. Можно сказать, нарушение протокола.

Он обладал прекрасной физической силой. И мастерски большие яблоки просто разламывал на два. Если вдвоем или больше людей – он всегда делился. Разломал, дал собеседнику и продолжается беседа, легкий перекус яблоком. Он обучался игре на фортепиано. Эти жесты, когда он перебирает пальцы по столу, учитывая, что сила в руках есть, ты понимаешь, насколько он ритмично повторяет тот или иной ритм и что-то напевает себе.