300-летний царь-дуб под Лельчицами исполняет желания! Рассказываем, куда ехать

Край бортников, клюквы и вековых дубов. Полесье на белорусской карте – отдельный мир со своей природой, говором и вековыми традициями. За колоритом и вдохновением отправились в программе «Путевка BY» на берега Уборти в Лельчицкий район.

Анастасия Макеева, специальный корреспондент:

Если у вас есть заветное желание, вам просто необходимо отправиться на окраину деревни Данилевичи. Именно здесь посреди густого леса растет этот 300-летний исполин – царь-дуб – и слышит каждого.

Этому волату уже больше 325 лет! Сколько раз он менял листву, сколько событий повидал на своем веку – не сосчитать.

Добраться к царь-дубу помогут указатели. Но в сезон дождей и холода сделать не так просто. К старцу ведет заповедный лес. Это территория Национального парка «Припятский». Можно не только впечатлиться живописными видами, но и обогатиться кислородом.

Татьяна Таланова, научный сотрудник Лельчицкого районного краеведческого музея:

Он уникален тем, что высота его – более 32 метров и в диаметре он более 160 сантиметров. Окружность – больше 4,5 метра.

– Чтобы его обнять, надо, наверное, как минимум человека четыре?

– 4-5 человек. У царь-дуба сломана верхушка. Сломана она не специально – сломана стихией природы. Во время Великой Отечественной войны руководитель партизанского отряда обедал под этим дубом. Фашисты хотели увезти этот дуб в Германию, но партизаны стойко его отстояли.

– У наших предков, у славян, с дубом было очень много связано поверий. Считалось, что дерево силы, мужской оберег. Возле вашего дуба можно загадать желание?

– Можно, и многие утверждают, что эти желания сбываются! Можете обратить внимание на монетки, которые оставляют в дубе.