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300-летний царь-дуб под Лельчицами исполняет желания! Рассказываем, куда ехать

12 августа 2025 12:16
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Край бортников, клюквы и вековых дубов. Полесье на белорусской карте – отдельный мир со своей природой, говором и вековыми традициями. За колоритом и вдохновением отправились в программе «Путевка BY» на берега Уборти в Лельчицкий район.

300-летний царь-дуб под Лельчицами исполняет желания! Рассказываем, куда ехать-2

Анастасия Макеева, специальный корреспондент:
Если у вас есть заветное желание, вам просто необходимо отправиться на окраину деревни Данилевичи. Именно здесь посреди густого леса растет этот 300-летний исполин – царь-дуб – и слышит каждого.

300-летний царь-дуб под Лельчицами исполняет желания! Рассказываем, куда ехать-4

Этому волату уже больше 325 лет! Сколько раз он менял листву, сколько событий повидал на своем веку – не сосчитать.

300-летний царь-дуб под Лельчицами исполняет желания! Рассказываем, куда ехать-6

Добраться к царь-дубу помогут указатели. Но в сезон дождей и холода сделать не так просто. К старцу ведет заповедный лес. Это территория Национального парка «Припятский». Можно не только впечатлиться живописными видами, но и обогатиться кислородом.

300-летний царь-дуб под Лельчицами исполняет желания! Рассказываем, куда ехать-8

Татьяна Таланова, научный сотрудник Лельчицкого районного краеведческого музея:
Он уникален тем, что высота его – более 32 метров и в диаметре он более 160 сантиметров. Окружность – больше 4,5 метра. 
– Чтобы его обнять, надо, наверное, как минимум человека четыре?
– 4-5 человек. У царь-дуба сломана верхушка. Сломана она не специально – сломана стихией природы. Во время Великой Отечественной войны руководитель партизанского отряда обедал под этим дубом. Фашисты хотели увезти этот дуб в Германию, но партизаны стойко его отстояли.
– У наших предков, у славян, с дубом было очень много связано поверий. Считалось, что дерево силы, мужской оберег. Возле вашего дуба можно загадать желание?
– Можно, и многие утверждают, что эти желания сбываются! Можете обратить внимание на монетки, которые оставляют в дубе.

300-летний царь-дуб под Лельчицами исполняет желания! Рассказываем, куда ехать-10

Елена Карась, местная жительница:
Спиной надо к нему становиться, говорить: чтобы моя спина была такая здоровая, как и царь-дуб. 

Подробнее смотрите в видео.

# Туризм

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