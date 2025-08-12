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ЕС намерен увеличить производство снарядов до 2 млн единиц в год

12 августа 2025 13:37
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Страны Европы вынашивают новые милитаристские планы. Иначе как объяснить новость о том, что ЕС к концу года планирует резко увеличить выпуск снарядов, доведя его до 2 миллионов единиц, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщило крупнейшее британское издание.

ЕС намерен увеличить производство снарядов до 2 млн единиц в год-2

Ранее ежегодный объем производства составлял всего лишь около 300 тысяч боеприпасов. Впрочем, по мнению Брюсселя, и этого количества будет недостаточно для обеспечения гарантии защиты от так называемой угрозы с Востока. Страны ЕС намерены совместно закупать снаряды у тех же США. Для этого разрабатывается совместная программа финансирования на полтора миллиарда евро. Впрочем, одними планами Брюссель не ограничивается. За последние два года крупные оборонные концерны Европы увеличили производственные площади на 7 миллионов квадратных метров, что, по мнению издания, является признаком «перевооружения исторического масштаба», а расширяя военные предприятия, ЕС готовится к войне.

# Международная политика

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