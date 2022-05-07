Протоиерей: «Людей отучили думать. Нажал на кнопку – там тебе всё покажут, расскажут»

Новости Беларуси. Победа идеологий или добра над злом. В этом мире глобального противостояния и прокси-войн у нашего Дня Победы появляется много новых смыслов. Исторических и бытийных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока в Европе сносят памятники, в Беларуси приводят в порядок обелиски и создают новые. Прошли десятилетия, а свое лицо Старый Свет не меняет. Черты все те же – агрессия и менторский тон. С одной стороны – там возводят забор, с другой – сотни материалов выходят о Беларуси. Евгений Пустовой, политический обозреватель:

А теперь откровенно о сакральном, просто о глубинном. И коротко, но емко о важном. Мини-интервью программы с известным проповедником Андреем Лемешонком.

Андрей Лемешонок, протоиерей, духовник Свято-Елисаветинского монастыря:

Когда пришел Лукашенко, стал Президентом, Отец Николай Гурьянов сказал: «Пока он будет, будет Беларусь стоять». Ведь что получилось? Когда был Шушкевич, я был тогда еще молодым священником, пригласили, было какое-то мероприятие – юбилей Минской епархии, Шушкевич встает и говорит: «Нам нужен свой патриарх, нам нужна своя церковь». Представляете, как Владыке это было слышать? Это раскол, это раскольники – то, что мы видим сейчас в Украине, в Черногории пытались сделать. У нас сейчас в Беларуси самая благоприятная ситуация. Церковь не закрывалась во время пандемии, все служили. Я имею большую переписку с людьми из-за границы, они пишут вопросы, я отвечаю. И все они говорят: держитесь, только вы держитесь. Потому что позакрывали, людей не пускали в храмы. Нельзя было идти. А у нас свобода Людей отучили думать. Нажал на кнопку – там тебе все покажут, расскажут. Как хотят оттуда, из-за океана. Там все разжевано, не надо думать, не надо трудиться, искать библиотеки и сидеть часами. Все уже готово. У человека атрофируется мозг в этом мире. В современном западном мире, который хочет поглотить и нас, Беларусь, и Великую Русь. Это как кость в горле.



Евгений Пустовой:

Так это война за смысл или за богатство, территории, обладание человеческим потенциалом?





Андрей Лемешонок:

Скорее всего, это идеологическая война. Это идеология, потому что идеология решает все. Я думаю, после волнений, которые были в Минске, сейчас многие люди начинают думать. Когда будет какая-то опасность, то найдутся люди, которые пойдут и будут сражаться. Я удивился, когда узнал об одном солдате Максиме, который молодой парень, 26 лет, был в военных действиях. Кинули гранату. Он был лейтенант. И он бросился на гранату, погиб, но всех остальных спас. Это в генах – патриотизм. Мой дедушка воевал. Он был летчик, генерал даже. Второй тоже воевал. Все воевали. Это в генах остается. Одно дело наемник, а другое дело человек, который за идею, за веру, за землю.



Евгений Пустовой:

Наш Президент такой?



Андрей Лемешонок:

Наш Президент? Может, я сказал немножко грубовато. Я сказал так: наш Президент, Путин – это мужики. А вот можно сказать «мужик» на вот этих других? Нет. А все-таки мужик – это хорошее слово. Это что-то надежное, это не подведет.