«Это заслуга Владыки». Что о Филарете говорят специалисты по культуре?

Новости Беларуси. Победа идеологий или добра над злом. В этом мире глобального противостояния и прокси-войн у нашего Дня Победы появляется много новых смыслов. Исторических и бытийных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Филарет – самый что ни на есть русский белорус. Вот откровение женщины, которая на своих плечах вынесла создание величественного монумента Герою Беларуси. Матушка Мария Нецветаева. А благодаря чаяниям министра культуры – в историческом центре столицы появилась новая достопримечательность и место встречи.

Мария Нецветаева, главный специалист управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Беларуси:

В 1978 году, когда Владыка Филарет приезжает на наши земли, первое, что он делает – он берет уроки истории Беларуси. Он уже был Патриаршим Экзархом Западной Европы, он потомственный дворянин. Уже можно было прийти, сказать: я вам сейчас расскажу, как тут правильно делать. Но первое, что он делает – учит историю Беларуси. Учит историю той земли, на которую он приходит. И мы еще не самостоятельная страна, мы еще в составе СССР. Но Владыка Филарет добивается того, что у Белорусской православной церкви появляется Собор Белорусских святых.