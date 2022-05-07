Прямой эфир

«Это заслуга Владыки». Что о Филарете говорят специалисты по культуре?

07 мая 2022 17:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Победа идеологий или добра над злом. В этом мире глобального противостояния и прокси-войн у нашего Дня Победы появляется много новых смыслов. Исторических и бытийных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Это заслуга Владыки». Что о Филарете говорят специалисты по культуре?-1

Филарет – самый что ни на есть русский белорус. Вот откровение женщины, которая на своих плечах вынесла создание величественного монумента Герою Беларуси. Матушка Мария Нецветаева. А благодаря чаяниям министра культуры – в историческом центре столицы появилась новая достопримечательность и место встречи.  

«Это заслуга Владыки». Что о Филарете говорят специалисты по культуре?-4

Мария Нецветаева, главный специалист управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Беларуси:  
В 1978 году, когда Владыка Филарет приезжает на наши земли, первое, что он делает – он берет уроки истории Беларуси. Он уже был Патриаршим Экзархом Западной Европы, он потомственный дворянин. Уже можно было прийти, сказать: я вам сейчас расскажу, как тут правильно делать. Но первое, что он делает – учит историю Беларуси. Учит историю той земли, на которую он приходит. И мы еще не самостоятельная страна, мы еще в составе СССР. Но Владыка Филарет добивается того, что у Белорусской православной церкви появляется Собор Белорусских святых.  

«Это заслуга Владыки». Что о Филарете говорят специалисты по культуре?-7

Митрополиты Минские получают особенность в облачениях, и это отражено на памятнике – шестиконечный крест на клобуке – это заслуга Владыки Филарета. Понимая значимость святыни Креста преподобной Евфросинии Полоцкой для культуры Беларуси – еще не стоял вопрос его восстановления. Владыка Филарет уже добирается, чтобы он становился символом Белорусской православной церкви. Если бы не Владыка Филарет, мы бы не говорили о межконфессиональном мире на белорусской земле. Именно его таким мудрым подходом к тому, чтобы не соревноваться и не соперничать, а подставить плечо другой конфессии.  

Пустовой – украинцам: «Вы просто для мировой финансовой элитки игрушечные солдатики». Читайте здесь.

# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Мария Нецветаева # Митрополит Филарет # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
День герба и флага в Беларуси. Как СТВ отпразднует 9 Мая? Анонс программы «Неделя»
07 мая 2022 16:23

День герба и флага в Беларуси. Как СТВ отпразднует 9 Мая? Анонс программы «Неделя»

Азарёнок: в 90-е они уничтожили красную державу, осуществили мечту Гитлера. Они не смогли победить только память о Победе
07 мая 2022 16:01

Азарёнок: в 90-е они уничтожили красную державу, осуществили мечту Гитлера. Они не смогли победить только память о Победе

День Победы пройдёт насыщенно. Какие мероприятия ждут минчан в праздничные выходные?
07 мая 2022 15:43

День Победы пройдёт насыщенно. Какие мероприятия ждут минчан в праздничные выходные?