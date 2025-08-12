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Нацгвардейцы в Вашингтоне смогут временно задерживать людей

12 августа 2025 13:02
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Нацгвардейцы в Вашингтоне смогут временно задерживать людей-0

Солдаты Национальной гвардии, размещенные в Вашингтоне, получат право на временное задержание людей до прибытия федеральных агентов. Об этом пишет РИА Новости.

Это относится к конкретным случаям в рамках операции по борьбе с преступностью.

Около 800 военнослужащих будут размещены по всему городу для оказания поддержки федеральным агентствам. 

В США мобилизовали около 800 бойцов Нацгвардии для безопасности в Вашингтоне

Ранее президент Дональд Трамп объявил о возможной дислокации войск на фоне роста преступности и недавно совершенного нападения на бывшего сотрудника DOGE Эдварда Користина.  Федеральные агентства уже получили приказ быть готовыми к развертыванию.

Фото: pixabay

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