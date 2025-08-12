Польша вышлет 57 украинцев и 6 белорусов из-за скандала на концерте в Варшаве

В результате инцидента на концерте белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве Польша депортирует 63 человека, в том числе 57 граждан Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Во время концерта были замечены флаги ОУН-УПА и символика СС, а также имели место случаи агрессивного поведения, порчи имущества и атаки на сотрудников службы безопасности.

Премьер-министр Дональд Туск заявил, что нарушители будут покидать страну добровольно или силой. Он отметил, что ситуация вызывает возмущение в обществе и требует немедленного реагирования. Вопросы сохранения исторической памяти, связанные с деятельностью ОУН-УПА, по-прежнему осложняют польско-украинские отношения.

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