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Польша вышлет 57 украинцев и 6 белорусов из-за скандала на концерте в Варшаве

12 августа 2025 13:38
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Польша вышлет 57 украинцев и 6 белорусов из-за скандала на концерте в Варшаве-0

В результате инцидента на концерте белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве Польша депортирует 63 человека, в том числе 57 граждан Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Во время концерта были замечены флаги ОУН-УПА и символика СС, а также имели место случаи агрессивного поведения, порчи имущества и атаки на сотрудников службы безопасности.

Премьер-министр Дональд Туск заявил, что нарушители будут покидать страну добровольно или силой. Он отметил, что ситуация вызывает возмущение в обществе и требует немедленного реагирования. Вопросы сохранения исторической памяти, связанные с деятельностью ОУН-УПА, по-прежнему осложняют польско-украинские отношения.

Фото: pixabay

# Международная политика # Польша # Беларусь-Польша

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