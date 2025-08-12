Головченко: мы должны достичь прорывных результатов на крипторынке

Банковская система должна способствовать росту экономики. Александр Лукашенко сегодня, 12 августа, заслушал доклад председателя правления Национального банка – Романа Головченко – первый с того момента, как он возглавил Нацбанк Беларуси в марте 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

Нам надо очень правильно и своевременно встроиться в этот мейнстрим. У нас есть определенные предложения, каким образом достичь некоторых прорывных результатов с точки зрения задействования криптовалют и цифровых финансовых активов в нашей финансовой политике. Эти подходы были доложены Президенту и в целом поддержаны. Детали, очевидно, будут обсуждены в ближайшее время на специальном совещании. У Национального банка подготовлены конкретные подготовленные проекты нормативных актов по данному вопросу.

Разговор также затронул кредитную политику в стране. Глава Нацбанка отметил, что за полгода объем займов на покупку товаров белорусского производства увеличился примерно на 35 %. Что касается инвестиционного финансирования, за шесть месяцев было вложено около 3 млрд рублей в проекты с высокой отдачей. Средняя ставка по таким займам составляет менее 10 %. Это достаточно выгодные условия для инвестирования и развития бизнеса.