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Головченко: мы должны достичь прорывных результатов на крипторынке

12 августа 2025 13:36
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Банковская система должна способствовать росту экономики. Александр Лукашенко сегодня, 12 августа, заслушал доклад председателя правления Национального банка – Романа Головченко – первый с того момента, как он возглавил Нацбанк Беларуси в марте 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Головченко: мы должны достичь прорывных результатов на крипторынке-2

В Беларуси криптовалютные операции осуществляются через криптообменники, биржи компаний, зарегистрированных в Парке высоких технологий. Чтобы обеспечить значительный прогресс в этой сфере, Нацбанк подготовил проекты новых законодательных инициатив.

Головченко: мы должны достичь прорывных результатов на крипторынке-4

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:
Нам надо очень правильно и своевременно встроиться в этот мейнстрим. У нас есть определенные предложения, каким образом достичь некоторых прорывных результатов с точки зрения задействования криптовалют и цифровых финансовых активов в нашей финансовой политике. Эти подходы были доложены Президенту и в целом поддержаны. Детали, очевидно, будут обсуждены в ближайшее время на специальном совещании. У Национального банка подготовлены конкретные подготовленные проекты нормативных актов по данному вопросу.

Разговор также затронул кредитную политику в стране. Глава Нацбанка отметил, что за полгода объем займов на покупку товаров белорусского производства увеличился примерно на 35 %. Что касается инвестиционного финансирования, за шесть месяцев было вложено около 3 млрд рублей в проекты с высокой отдачей. Средняя ставка по таким займам составляет менее 10 %. Это достаточно выгодные условия для инвестирования и развития бизнеса.

# Национальный банк Республики Беларусь # Роман Головченко

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