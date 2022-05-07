«Молодёжь сегодня это очень ценит». Кубраков побывал на реконструкции боя батальона капитана Владимирова

Новости Беларуси. Легендарной страницей в истории ВОВ стала оборона Могилева, где за 23 дня противостояния немцы потеряли 24 самолета и около 200 танков. Среди тех, чей подвиг до сих пор пересказывают местные жители, милиционеры батальона капитана Владимирова. 6 дней и ночей без сна и отдыха люди в погонах бесстрашно сдерживали натиск фашистов возле деревни Гаи Могилевского района. 7 мая сюда из разных уголков страны приехали тысячи милиционеров, как говорят не по приказу, по зову сердца, чтобы почтить память коллег. Большое мероприятие с новыми погонами, шумной реконструкцией последнего боя батальона, вкусной солдатской кашей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Кубраков, министр внутренних дел:

Я рад, что сегодня пришло очень много детей, пришли практически со всех школ Могилевской области. К нам поступало очень много заявок, чтобы оказали помощь транспортом. Я рад, что молодежь сегодня это очень ценит. Мы часто говорим, наша молодежь постоянно в гаджетах, но они интересуются. И наши патриотические клубы, которые тоже здесь присутствуют, ведь это мальчишки, которые в те годы стали на защиту нашей родины.