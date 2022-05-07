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«Молодёжь сегодня это очень ценит». Кубраков побывал на реконструкции боя батальона капитана Владимирова

07 мая 2022 17:39
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Новости Беларуси. Легендарной страницей в истории ВОВ стала оборона Могилева, где за 23 дня противостояния немцы потеряли 24 самолета и около 200 танков. Среди тех, чей подвиг до сих пор пересказывают местные жители, милиционеры батальона капитана Владимирова. 6 дней и ночей без сна и отдыха люди в погонах бесстрашно сдерживали натиск фашистов возле деревни Гаи Могилевского района. 7 мая сюда из разных уголков страны приехали тысячи милиционеров, как говорят не по приказу, по зову сердца, чтобы почтить память коллег. Большое мероприятие с новыми погонами, шумной реконструкцией последнего боя батальона, вкусной солдатской кашей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Молодёжь сегодня это очень ценит». Кубраков побывал на реконструкции боя батальона капитана Владимирова-1

Иван Кубраков, министр внутренних дел:
Я рад, что сегодня пришло очень много детей, пришли практически со всех школ Могилевской области. К нам поступало очень много заявок, чтобы оказали помощь транспортом. Я рад, что молодежь сегодня это очень ценит. Мы часто говорим, наша молодежь постоянно в гаджетах, но они интересуются. И наши патриотические клубы, которые тоже здесь присутствуют, ведь это мальчишки, которые в те годы стали на защиту нашей родины.

Реконструкция боя. Масштабную патриотическую акцию к 9 Мая развернули белорусские милиционеры – подробнее здесь.  

# Великая Отечественная война # общество # Иван Кубраков # Юлия Мычка # Фотофакт

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