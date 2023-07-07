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Пустовой про Зеленского: «Клоун сделал своё дело, клоун может уходить в историю»

07 июля 2023 16:32
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Григорий Азаренок в эфире «Соловьев LIVE».

Пустовой про Зеленского: «Клоун сделал своё дело, клоун может уходить в историю»-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Этот контрнаступ. Надо говорить, что это не военная, а геополитическая операция. Он очень близко поднес зеркало, показали всю сущность Запада. Они готовы брать Украину к себе кусочками. Конечно, зачем им государство, которое напоминает о славянстве, о величии Советского Союза? Им надо Украина для олигархата, бизнесовцев. Но самое главное – клоун сделал свое дело, клоун может уходить в историю. Поаплодируют или не поаплодируют, когда он будет со сцены уходить? Гонорары у него большие. В три раза, по-моему, у него за время СВО увеличился его личный счет?

Григорий Азаренок, СТВ:
Зато, по последним данным, до контрнаступа у 63 % опрошенных украинцев есть знакомый или в семье погибший. Вот такие потери.

Евгений Пустовой:
Вот такой якобы народный президент Зеленский демократическим путем избранный профукал свою страну и убивает свой народ.

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# Международная политика # общество # Евгений Пустовой # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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