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Более 70 архивных фото. В Минске открылась выставка «Память о Немиге» под открытым небом

07 июля 2023 14:52
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Новости Беларуси. Неизвестный Минск и редкие кадры Немиги до реконструкции. В художественной галерее искусств Михаила Савицкого под открытым небом открылась экспозиция, посвященная одной из самых старых улиц города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более 70 архивных фото. В Минске открылась выставка «Память о Немиге» под открытым небом-1

Представлено более 70 архивных фотографий. Можно увидеть редкие кадры начала XX века с низкоэтажной застройкой в стиле барокко и классицизма и с деревянными мостовыми. Здесь же представлены и нереализованные проекты реконструкции Немиги, которые позволяют представить, как могла выглядеть улица.

Более 70 архивных фото. В Минске открылась выставка «Память о Немиге» под открытым небом-4

Юлия Ковалева, заведующая отделом экспозиционно-выставочной работы Музея истории города Минска:
Фактически развитие Минска шло параллельно с развитием улицы Немига, и даже первое летописное упоминание о Минске идет вместе с упоминанием о Немиге не как об улице, а как о реке либо даже о городе. Также на этой улице сохранилось до наших дней самое старое каменное здание в Минске – это собор апостолов Петра и Павла 1612 года.

Более 70 архивных фото. В Минске открылась выставка «Память о Немиге» под открытым небом-7

Выставка фотографий продлится до сентября. Посетить ее может любой желающий – вход свободный.

# Выставка # общество # Юлия Ковалева # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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