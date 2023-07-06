Политолог: Зеленский хочет, чтобы эта война распространилась максимально

Петр Петровский, политолог:

Я думаю, что Зеленский на данный момент пытается шантажировать сам Запад. Он видит ситуацию на фронте и шантажирует Запад, чтобы Запад все больше и больше вовлекался. Мы знаем, что на Западе есть, например, американцы, которые боятся использования ядерного оружия и расширения конфликта. Им выгодна афганистанизация Украины. Пусть там мелят все подряд, пусть Евросоюз деньги выделяет, пусть Россию заставляют воевать, Китаю отрезают логистику. Но есть же такая веселая страна, как Великобритания, которой выгодно ухудшить положение Евросоюза, России, Китай отрезать. А как это им сделать? Расширить зону боевых действий.

И что они начинают? Начинают Зеленскому промывать мозг: давайте, требуйте F-16. Вообще странная ситуация. Танков особо не дали, БМП, прочего. А почему-то вертолеты не требуются… Не просят вертолеты, хотя там боевые наступательные действия пытаются производить, нужна авиационная поддержка, вертолеты, коммандос, которые бы производили действия. Но вертолеты не требуются. Почему? Потому что вертолеты можно и в лесу на закрытых площадках посадить, спрятать, они не требуют такого сложного обслуживания. А F-16 – это натовские аэродромы, скорее всего, натовские пилоты. Это прямое вовлечение НАТО. Для чего это Зеленскому? Зеленский хочет, чтобы не только украинцы воевали – чтобы все воевали, чтобы эта война распространилась максимально.

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