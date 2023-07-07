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Почти 7,5 тыс. ребят отдохнут в спортивных лагерях Минской области. Чем наполнены дни школьников?

07 июля 2023 14:52
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Новости Беларуси. Жизнь в спортивных лагерях энергична и активна. В Минской области почти 7 500 ребят отдохнут в таких учреждениях, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Плещеницкой детско-юношеской спортивной школе профсоюзов завершается вторая смена. За этот летний период оздоровление здесь прошли 157 воспитанников.

Чем наполнен день юных спортсменов, узнала Ангелина Валькович.

Почти 7,5 тыс. ребят отдохнут в спортивных лагерях Минской области. Чем наполнены дни школьников?-1

Ангелина Валькович, корреспондент:
Лето в самом разгаре, а значит, свою работу продолжают оздоровительные лагеря. 66 юных спортсменов из Плещеницкой детско-юношеской спортивной школы профсоюзов проводят время весело, а главное – с пользой. И даже моросящий дождь для этих ребят не помеха.

Почти 7,5 тыс. ребят отдохнут в спортивных лагерях Минской области. Чем наполнены дни школьников?-4

Начинается утро с завтрака, а дальше по плану тренировки. Активные игры на свежем воздухе, спартакиады и соревнования. Занятия проходят как на стадионе, так и в спортивном зале. А контролируют процесс опытные тренеры.

Подробности в видео.

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Ангелина Валькович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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