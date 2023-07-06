Как организовывают эвакуацию российских военных на Донбассе и почему не всегда разумно проводить ротацию?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта и общение Александра Лукашенко с иностранными СМИ. В гостях политолог Петр Петровский и военный корреспондент ANNA News Владимир Разин.

Григорий Азаренок, СТВ:

А у нашей стороны ротация нормально проходит? Удается провести ротацию, вывести «трехсотых» (раненых), в принципе бойцов отдохнуть, поменять? Как вы это видите?