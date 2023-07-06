Как организовывают эвакуацию российских военных на Донбассе и почему не всегда разумно проводить ротацию?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта и общение Александра Лукашенко с иностранными СМИ. В гостях политолог Петр Петровский и военный корреспондент ANNA News Владимир Разин.
Григорий Азаренок, СТВ:
А у нашей стороны ротация нормально проходит? Удается провести ротацию, вывести «трехсотых» (раненых), в принципе бойцов отдохнуть, поменять? Как вы это видите?
Владимир Разин, военный корреспондент ANNA News:
С эвакуацией раненых и в худших случаях погибших проблем нет, насколько я знаю. Во всяком случае там, где я бываю и общаюсь. С ротациями некоторые моменты есть, но отчасти это понимаемые моменты, особенно где активно идет линия фронта. Туда не так просто подъехать и поменять группу на позициях. Опять же, если фронт активен, то люди, которые на нем находятся, обстановкой владеют на 200 %. И завезти туда новых людей в момент активности на участке – хорошего из этого не получится ничего. Новые люди заехали, пока они изучат всю обстановку, и враг может этим воспользоваться, в том числе могут быть неприятные последствия для ребят, которые только заехали на какой-то из участков.
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