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Предусмотрены жильё и матпомощь. Свыше 260 молодых специалистов трудоустроят в АПК Минской области

07 июля 2023 14:54
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Новости Беларуси. В Минской области в сфере АПК трудятся свыше 330 молодых специалистов. Все они прибыли на свое первое рабочее место в 2022 году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В 2023 году планируют трудоустроить 260 выпускников профильных аграрных вузов. Только в сельхозорганизации Крупского района прибудут 10 человек. Для молодых специалистов предусмотрено жилье и материальная помощь.

Тему продолжит наш корреспондент Анна Куртасова.

Предусмотрены жильё и матпомощь. Свыше 260 молодых специалистов трудоустроят в АПК Минской области-1

Никита и Марина Марковы работают ветврачами на производственной площадке при деревне Дворище агрокомбината «Дзержинский». А еще они молодая семья. Познакомились во время учебы в Витебской академии ветеринарной медицины. Вскоре поженились. Никита родом из Могилевской области, а Марина – из Витебской. Девушку по распределению отправили в Крупский район. А муж поехал за женой.

Предусмотрены жильё и матпомощь. Свыше 260 молодых специалистов трудоустроят в АПК Минской области-4

Никита Марков, ветеринарный врач зооветеринарной лаборатории производственной площадки при деревне Дворище сельхозпредприятия «Агрокомбинат «Дзержинский»:
Мы когда учились в академии, я был на два года старше. И вот ее распределили, и я, соответственно, за ней, сюда приехали вместе. Мы сами выбрали это место, потихоньку начали обживаться, работать, коллектив очень хороший. Нам все нравится.

В коллективе молодых специалистов Марковых приняли хорошо. Предприятие, на котором они работают, занимается выпуском продукции из птицы. Цикл производства закрытый – строго соблюдаются все санитарные нормы.

Подробности в видео.

# Молодые специалисты # общество # Анна Куртасова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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