Военкор Владимир Разин: на Донецком направлении сдаются целыми подразделениями

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта и общение Александра Лукашенко с иностранными СМИ. В гостях политолог Петр Петровский и военный корреспондент ANNA News Владимир Разин. Григорий Азаренок, СТВ:

Мы все читаем, по-разному оценивают потери ВСУ во время так называемого контрнаступа. Как вы оцениваете? Что говорят бойцы на передовой? Сколько наркокомандующему не жалко мяса каждый день?

Владимир Разин, военный корреспондент ANNA News:

Про каждый день сложно сказать, потому что каждый день предпринимаются разные попытки разными группами, разным количеством с техникой, без техники. В последнее время это в основном без техники. Группы пытаются подходить чуть ближе к нашей линии обороны, там по 10-20 человек в пехотных соединениях. В случае когда они получают или артудар, или пулеметы, АГС их накрывают, вариантов несколько: либо подъезжает на легкобронированной технике группа эвакуации, которая зачастую также накрывается, либо отправляется вторая группа на штурм. И здесь вариантов тоже немного.