Военкор Владимир Разин: на Донецком направлении сдаются целыми подразделениями
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта и общение Александра Лукашенко с иностранными СМИ. В гостях политолог Петр Петровский и военный корреспондент ANNA News Владимир Разин.
Григорий Азаренок, СТВ:
Мы все читаем, по-разному оценивают потери ВСУ во время так называемого контрнаступа. Как вы оцениваете? Что говорят бойцы на передовой? Сколько наркокомандующему не жалко мяса каждый день?
Владимир Разин, военный корреспондент ANNA News:
Про каждый день сложно сказать, потому что каждый день предпринимаются разные попытки разными группами, разным количеством с техникой, без техники. В последнее время это в основном без техники. Группы пытаются подходить чуть ближе к нашей линии обороны, там по 10-20 человек в пехотных соединениях. В случае когда они получают или артудар, или пулеметы, АГС их накрывают, вариантов несколько: либо подъезжает на легкобронированной технике группа эвакуации, которая зачастую также накрывается, либо отправляется вторая группа на штурм. И здесь вариантов тоже немного.
Владимир Разин:
На Донецком направлении были случаи, когда первая группа подошла, получила отпор, появились «двухсотые», «трехсотые». Идет вторая группа на штурм. Вторая группа приходит, видит ситуацию, что их побратимы лежат раненые и погибшие, их никто не забирает. И эту группу отправили не забирать, а дальше штурмовать. Принимают решение сдаваться целыми подразделениями. На Донецком направлении такое происходило нередко, когда по 10-15 человек группы выходили и сдавались.
Владимир Разин:
На Запорожском, Артемовском направлениях такого не было. Сложно понять почему – они же тоже видят в реальности ситуацию. Идет первый день наступления, второй, третий, подбита техника, их погибшие товарищи лежат в поле, но их никто не пытается забирать, а дают команды идти дальше вперед.
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