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Пустовой: люди, которые рвались к власти, превращают вас в убийц. В дирлевангеров

28 апреля 2023 20:03
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта и рабочие поездки Александра Лукашенко. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и музыкант Петр Лундстрем.  

Пустовой: люди, которые рвались к власти, превращают вас в убийц. В дирлевангеров-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:  
Вы поняли, кто, что эти люди, которые рвались к власти, всегда – в 2020-м, раньше машины переворачивали – вы поняли, что они превращают вас в убийц? В дирлевангеров. Палачей Хатыни, палачей собственного народа, палачей собственной истории. Убийц будущего своих детей, внуков, правнуков. Они, значит, если бы дорвались до власти, они бы превратили, заставили превратиться нас в убийц русского мира. Ну, как это, простите, слово такое – в мясо, чтобы пойти на Москву. А не получилось, так они нас превращают в убийц собственного будущего. Себя мы должны погубить. Самоубийцы белорусской политической системы. И эти люди хотят… Подожди! Вот где все, которые мне говорили: они же невероятные, они светлые. Вот это светлые люди? Да это маньяки. Маньяки, политические убийцы, я не знаю. Если бы кто-то предлагал США, Европе убивать Макрона, там, Шольца, Байдена. Что бы с ними сделали?  

Григорий Азаренок, СТВ:  
Электрический стул.  

Евгений Пустовой:  
Нет, подожди. Или у нас как? Есть люди и есть нелюди.  

Григорий Азаренок:  
Они же невероятные, Женя. Мы с тобой вероятные.  

Евгений Пустовой:  
Мы с тобой ябатьки.  

Пустовой: люди, которые рвались к власти, превращают вас в убийц. В дирлевангеров-4

Григорий Азаренок:  
Вероятные для них, а они невероятные. Невероятные могут с вероятными делать все что угодно. Хрен вам.  

Евгений Пустовой:  
Нет, подожди, ну это обычная философия нацизма. Все.  

Григорий Азаренок:  
Гитлеровское. Я освобождаю вас от химеры совести – гитлеровское. Перед походом на Восток.  

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# Акции протеста # общество # Евгений Пустовой # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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