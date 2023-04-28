Пустовой: люди, которые рвались к власти, превращают вас в убийц. В дирлевангеров

Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта и рабочие поездки Александра Лукашенко. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и музыкант Петр Лундстрем.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Вы поняли, кто, что эти люди, которые рвались к власти, всегда – в 2020-м, раньше машины переворачивали – вы поняли, что они превращают вас в убийц? В дирлевангеров. Палачей Хатыни, палачей собственного народа, палачей собственной истории. Убийц будущего своих детей, внуков, правнуков. Они, значит, если бы дорвались до власти, они бы превратили, заставили превратиться нас в убийц русского мира. Ну, как это, простите, слово такое – в мясо, чтобы пойти на Москву. А не получилось, так они нас превращают в убийц собственного будущего. Себя мы должны погубить. Самоубийцы белорусской политической системы. И эти люди хотят… Подожди! Вот где все, которые мне говорили: они же невероятные, они светлые. Вот это светлые люди? Да это маньяки. Маньяки, политические убийцы, я не знаю. Если бы кто-то предлагал США, Европе убивать Макрона, там, Шольца, Байдена. Что бы с ними сделали?

Григорий Азаренок, СТВ:

Электрический стул.

Евгений Пустовой:

Нет, подожди. Или у нас как? Есть люди и есть нелюди.

Григорий Азаренок:

Они же невероятные, Женя. Мы с тобой вероятные.

Евгений Пустовой:

Мы с тобой ябатьки.