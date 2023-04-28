Президент: я не просто сюда ядерное оружие тащу, надо чтобы смотреть боялись в нашу сторону
Новости Беларуси. Снижать зависимость показателей регионов от работы промышленных гигантов. Такое требование сегодня, 28 апреля, озвучил Александр Лукашенко во время общения с активом Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В течение пары часов без подбора слов и политеса говорили обо всех чувствительных, проблемных моментах в работе вертикали, о том, что тормозит страну. В силу локации чаще всего приводили примеры из Гомельской области, но все озвученные поручения каждый из регионов нашей страны может примерять на себя. И начинать выполнять, не дожидаясь толчка.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сохраните страну. Это уже не только и не столько для меня надо. Это надо вам. А сохранить мы ее можем – только напрячься всем миром и решить проблемы. Слушайте, а нам и напрягаться-то и не надо. Надо просто чтобы каждый на своем кусочке, на своем клочке делал свое дело – и будет результат. Надо усилить эти темпы: где шли, там бежать надо, где бежали – еще быстрее бежать. Надо обойти этих гигантов, мы зажаты между Евросоюзом и Россией. Там война, там НАТО расширяется и прочее, прочее, прочее. Нам сейчас непросто. Я не просто сюда ядерное оружие тащу. Обезопасить надо страну, чтобы смотреть боялись в нашу сторону. В противном случае опять будем под сапогом чьим-то ходить. Я хочу, чтобы вы этот посыл прежде всего восприняли от меня. Это не нагнетание обстановки. Что тут нагнетать. Вы лучше меня знаете, что происходит.
В задумчивости чиновники покидали здание местного исполкома, в задумчивости, но не в обиде. Чего обижаться на правду и справедливую критику? Все это время Александра Лукашенко ждали местные жители. Так что итоги поездки подвели в широком составе.
– С вашими начальниками тут немного поругались.
– Это работа, рабочие моменты.
– Чтобы шевелились. Ну а мы должны добавить в этом году, чтобы в Гомельской области в целом люди жили лучше. Есть куда стремиться. Успокойтесь, работайте спокойно. Никто на нас нападать не собирается. В том числе украинцы. Да и западники, с которыми я встречаюсь, они мне говорят: «Александр Григорьевич, господин Президент, к вам ни украинцы, ни поляки не собираются». Ну, может, не собираются, но нам надо быть готовыми ко всему. Поэтому растите детей, желательно побольше.
– Спасибо! Крепкого здоровья.
Алена Сырова, политический обозреватель:
В сознании большинства белорусов чернобыльские регионы какие-то особенные. К ним, как нам кажется, снисходительное, более мягкое отношение со стороны главы государства. Но с этим нельзя согласиться, даже несмотря на то, что действительно этим землям оказывалась и оказывается весомая финансовая поддержка. Требования Александра Лукашенко общие для всех. Развиваться. Развиваться в меру своих возможностей. Сегодня к нему прибавилось еще одно – это показывать результат, отклик на те вложения, которые были сделаны в разное время. Сегодня никто не подбирал слов, никто не ходил вокруг да около. Президент четко сформулировал свой вопрос. Осталось его только реализовать. И то, что он был озвучен именно в Ветке, в сердце Гомельской области, где вроде как принято, особенно в эти весенние дни, сглаживать, немножечко жалеть, добавляет особого символизма и понимания, к чему эти слова и как надо дальше действовать.
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