Азарёнок: горизонтальные связи – это такая рыхлая медуза, чтобы никто ни за что не отвечал, плывёт в горизонтальности

Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта и рабочие поездки Александра Лукашенко. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и музыкант Петр Лундстрем.

Григорий Азаренок, СТВ:

Да, все начинается с разложения, с коррупции, с либерализма, с рыночка, со свобод, которые хотят… Не надо вот эта народная масса, чего-то хотят. Всегда все, так сказать, пролоббировано некой частью или бизнес-элиты или еще кого-то, которые хотят больше свободы. Чтобы вертикаль не давила, чтобы не надо было бояться, что Президент приехал. Чтобы, как Президент сказал, не страшно было, так сказать, за свои штаны, когда губернатор или председатель Госконтроля к тебе приедет. Горизонтальные связи, горизонтальные связи. Такая рыхлая медуза, чтобы никто ни за что не отвечал, плывет в горизонтальности. А у нас вертикаль. Вертикаль, в конце, острие этой вертикали – это Президент. И это копье, как копье Георгия Победоносца, поразит любую змагарскую, бандеровскую, нацистскую змеюку.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Я не знаю, что такое горизонтальные связи, но я знаю, что такое вертикальные связи.

Григорий Азаренок:

У них нетрадиционные связи. У них педерастические нетрадиционные связи.

Евгений Пустовой:

Я скажу, что такое вертикальная связь. Это связь, которая на небесах.

Григорий Азаренок:

Это горизонтальная.