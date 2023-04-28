Возместить причинённый вред. Почему надо обращаться в милицию, если укусила чья-то собака?

Новости о нападениях домашних собак регулярно появляются в СМИ. Ежегодно в Беларуси фиксируют сотни случаев нападений животных на людей. В Бобруйске пес покусал девять человек, в Гродно пострадала семилетняя девочка, в Ивацевичах собаки загнали школьников на деревья. К сожалению, друзья человека не всегда бывают дружелюбными. О том, откуда берутся клыкастые агрессоры и как найти управу на неадекватных хозяев животных, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Нужно ли обращаться в милицию?