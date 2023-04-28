Возместить причинённый вред. Почему надо обращаться в милицию, если укусила чья-то собака?

Новости о нападениях домашних собак регулярно появляются в СМИ. Ежегодно в Беларуси фиксируют сотни случаев нападений животных на людей. В Бобруйске пес покусал девять человек, в Гродно пострадала семилетняя девочка, в Ивацевичах собаки загнали школьников на деревья. К сожалению, друзья человека не всегда бывают дружелюбными. О том, откуда берутся клыкастые агрессоры и как найти управу на неадекватных хозяев животных, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Нужно ли обращаться в милицию?
Михаил Жильцов, начальник отделения по рассмотрению обращений граждан и методическому обеспечению служебной деятельностью главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД:
Я считаю, что стоит обращаться, в первую очередь для того, чтобы воспитать в том числе хозяев этих собак. Есть у нас утвержденное постановление Совета министров правила содержания и выгула собак, которое должен соблюдать каждый владелец. За нарушения, такие как выгул без поводка либо намордника, влекут ответственность в размере до 15 базовых величин. Если же эти нарушения повлекли за собой причинение какого-то вреда, то есть имущественного либо вреда здоровью, санкции статьи уже увеличиваются в два раза, вплоть до штрафа в размере до 30 базовых величин. Если решит суд, владельца такой собаки могут подвергнуть даже административному аресту. Само собой, пострадавший человек имеет право на возмещение причиненного ему вреда. Если он не урегулировал этот вопрос непосредственно с владельцем, он не возместил ему ущерб, может обратиться в суд и в порядке гражданского судопроизводства возместить этот причиненный вред.
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