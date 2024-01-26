Пустовой: качество нашей продукции гораздо лучше, чем в США

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Насчет того, что надо все свое. Все мы не создадим. Но. Стремится к этому надо. Ты как хозяин рассуждай. У тебя как у мужчины должен быть свой топор, молоток, а желательно дрель или там, допустим, шлифовальная машинка еще. То же самое. Сначала то, что осталось от СССР, сохранили топор и молоток. И сейчас создаем свою шлифовальную машинку или, допустим, специальный станок деревообрабатывающий. Да, сложно. Да, не все умеем. Но на ошибках учатся. Ты должен голосовать рублем именно за белорусскую продукцию, белорусскую машину и так далее. Сейчас меня спросят: на чем ты ездишь? Я сейчас езжу пока, к сожалению, не на белорусской машине, потому что тогда белорусской машины не было.

Григорий Азаренок, СТВ:

Все пересядем на БТРы.



Евгений Пустовой:

Если надо будет, пересядем. Ну, если у тебя есть права. Кто-то на БТРы, кто-то на самолеты с парашютом. Поэтому это тоже надо уметь. Но Президент говорит, что прежде всего нужна экономика. Надо создавать много чего. Есть такое понятие – культурный суверенитет, есть такое понятие – промышленный суверенитет. Очень проста логика Президента конкретно и глубинно: если бы он был не прав, мы бы не смогли развивать. За 30 лет мы бы большой скачок сделали. И если бы Президент тогда не сказал: давайте сначала накормим своим салом и мясом страну. То, извини меня, что мы бы сейчас кушали, что бы мы пили, что бы мы ели, в чем ходили.

Григорий Азаренок:

Ножки Буша нам обещали. Все бы было хорошо. И привезут, и так далее.



Евгений Пустовой:

Ножки Буша – ладно. Но слушай. У нас качество. У нас одни из лучших в мире продуктов. Пример элитности дивизиона в плане развития человечества. Это то, какими продуктами питания мы питаемся. Если сравнивать даже с США, первой экономикой мира, мы лучше американцев питаемся, потому что наша продукция намного качественней. Это мы хотя бы хоть раз сказали спасибо Госстандарту, Президенту и нашим аграриям?

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