Пустовой: самый главный блат у поколения 1940-х годов – попасть на фронт по знакомству, а не откосить

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Знаешь, какой самый главный блат был у поколения 40-х? Это в 17 лет по знакомству пойти на фронт. Вот и все. Что тут говорить. Не откосить, не пойти в вуз абы идти, чтобы повестку из армии, из военкомата не получить. А вот просто чтобы пойти и служить. Потому что они любили Родину. Ро-ди-ну. Место рождение, я не знаю... Там, где род, там, где пуповина закопана. И даже несмотря на эти все интернационалы, было чувство Родины. Товарищ Сталин, ему уже можно ставить памятник за то, что он Интернационал выровнял и сказал: нет, давайте сделаем сначала.

Григорий Азаренок, СТВ:

Институт науки, школу Покровского выкинул и сделал патриотическую школу.

Евгений Пустовой:

Да. Поэтому есть на кого ровняться. Почему мы не повторяем их опыт? Ведь действительно, слушай, давай там: что тут пропагандисты рассказывают? За душу, за сердце, за умы призывают.

Григорий Азаренок:

Конкретно! Мани давай, еврики.

Евгений Пустовой:

Не, давайте прагматично. Вот эти люди, которые сражались за Родину, которые шли под Сталинградом, мерзли там под бомбежками, освобождали Беларусь операция «Багратион». Эти люди потом смогли создать БАМ, атомные станции, первыми покорить космос. Значит, они правят. О чем это говорит? Это говорит о том, что их философия позволяла правильно развиваться стране. Ни одна страна, если говорить о Беларуси, из хатынского пепла не могла подняться до высот сталинского ампира. Десять лет прошло после войны, и такой город! Минск разбомблен. Значит, люди правильно все делали. Почему мы не перенимаем их опыт? Потому что гнобят их, пытаются стереть с лица истории нашей. Потому что знают, что если мы будем так себя вести, мы будем дальше развиваться.

Читайте также:

Гигин: беглые так оторваны от реальной жизни Беларуси, что уже ничего не понимают о предстоящих выборах

Петровский о сбитии Ил-76: киевский режим в агонии. Что-то их система обнаружила – они решили долбануть

Петровский: идёт ползучая оккупация Прибалтики. Запад перестал исполнять военные обязательств