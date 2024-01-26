Пустовой о пандемии: все министерства сдали, только Лукашенко вышел и сказал – маски снять, экономику сохранить!

Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим научную сферу Беларуси, а также вручение дипломов доктора наук и аттестаты профессора ученым от Александра Лукашенко. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

ВНС – это и коллективный Лукашенко, который даст по рукам тем, кто будет отклоняться, будет вести нас в болото, в дрыгву, трясину.

Григорий Азаренок, СТВ:

Они будут говорить: мы вас ведем к целям устойчивого развития. И вообще это рекомендует ВОЗ, и мы нормальная европейская цивилизация.

Евгений Пустовой:

Если бы не Батька, у нас бы экономика была разрушена и все бы ходили в масочных режимах. Все министерства сдали! Только Лукашенко вышел и сказал своим решением человека от земли: «Маски снять (кто хочет, пусть ходит), экономику сохранить!» Минздрав занимается не политикой, а лечит людей – они до сих пор остались в политике. Сейчас надежда на нового министра, а у них до сих пор – по рождению, не по рождению. Отменили очень важные прививки для детей и так далее. Давайте заниматься здравоохранением, а не с открытым ртом слушать инструкции ВОЗ.