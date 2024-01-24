Петровский: идёт ползучая оккупация Прибалтики. Запад перестал исполнять военные обязательства

Петр Петровский, политолог:

Идет ползучая оккупация Прибалтики. По-другому это назвать нельзя. Были определенные договоренности по сдерживанию между Россией и НАТО сил, где описывалось, сколько и где должно быть вооруженных сил. Запад это перестал исполнять еще с 2015-2016 годов, когда изловчились, начали ротировать эти силы, раздули, называли их временными. А на самом деле, просто они на ротационной основе в обход тех обязательств присутствовали. А сейчас они накачивают. Напомню, что военный полигон Пабраде фактически в нескольких километрах от границы с Беларусью находится.

Понятно, почему они это делают. Они мечтают... Они опять недавно – я так слежу за польскими мейнстримными геополитиками, экспертами – они прямо говорят: если что, надо нам отрезать по линии Ивье – Новогрудок – Барановичи – Столбцы – Пинск. Они прямо про это говорят. И обсуждают в легком словце. И это не какие-то маргиналы. Это Strategy Future, агентства, завязанные на помощь, консультации в американо-польских отношениях. В этой связи, конечно же, для нас нужно что делать? Упреждающие действия, которые сохранят баланс сил.

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